SK Pama gelingt zum Ultimo Kantersieg über Pamhagen

SK Pama erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen UFC Pamhagen. Beide Mannschaften werden auch in der kommenden Saison die II. Liga Nord "bespielen". Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SK Pama wurde der Favoritenrolle gerecht. Pamhagen hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

In numerischer Unterzahl war kein Kraut mehr gewachsen

Sebastian Roth brachte die Gäste in der 20. Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Halbzeit errang UFC Pamhagen den Ausgleich (42.) - zum mental äußerst wertvollen Zeitpunkt besorgte Adam Gabor Szalai das 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die 48. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Wolfgang Leyrer von Pamhagen flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Dieser Überzahl spielte den Hausherren in die Karten: Das 2:1 von SK Pama bejubelte Christian Hafner (52.). Edson Da Silva erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 57 Minuten auf 3:1. Marcel Szikonya brachte SK Pama in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (66.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SK Pama gegen UFC Pamhagen die volle Ausbeute ein.

Zahlen & Fakten

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet SK Pama den siebten Tabellenplatz. Mit der Offensive von SK Pama musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war SK Pama mit 53 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Neun Siege und sechs Remis stehen elf Pleiten gegenüber. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SK Pama deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Nach allen 26 Spielen steht Pamhagen auf dem elften Tabellenplatz. Pamhagen sammelte im Saisonverlauf sieben Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird UFC Pamhagen alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

II. Liga Nord: SK Pama – UFC Pamhagen, 4:1 (1:1)

66 Marcel Szikonya 4:1

57 Edson Da Silva 3:1

52 Christian Hafner 2:1

42 Adam Gabor Szalai 1:1

20 Sebastian Roth 1:0

