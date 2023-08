Saisonauftaktsieg für Deutsch Jahrndorf gegen Gattendorf

Details Freitag, 18. August 2023 23:05

Deutsch Jahrndorf errang am ersten Spieltag der neuen Saison in der II. Liga Nord einen 2:0-Sieg gegen Gattendorf.

Mit dem zweiten Streich war der "Ofen aus"

Das Match kam im ersten Akt relativ highlightarm daher, verbuchten die Hausherren ein leichtes Plus, welches man zu einem mental äußerst wertvollen Zeitpunkt umzumünzen verstand: Carsten Lang traf in der Nachspielzeit von Durchgang eins zum 1:0. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Deutsch Jahrndorf, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Michal Slezak erhöhte für Deutsch Jahrndorf auf 2:0 (55.) knapp nach Wiederbeginn - damit war die Partie optischer Natur bereits entschieden, erlebte das Aufbäumen der Gäste dadurch einen "Knick". Zwar versuchten die Gäste in der Folge nochmals ran zu kommen, was allerdings nicht gelingen sollte. In den 90 Minuten war Deutsch Jahrndorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Gattendorf und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Gattendorf, 2:0 (1:0)

55 Michal Slezak 2:0

46 Carsten Lang 1:0

