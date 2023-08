Torfestival mit dem besseren Ende für das Heimteam: Gols mit Kantersieg über Winden

Details Samstag, 19. August 2023 21:39

Am Samstag trafen einander der SV Gols und der FC Winden im Rahmen der 1. Runde in der II. Liga Nord, verstanden sich die Hausherren in einem kurzweiligen, spektakulären Match mit 5:2 zu behaupten.

Die Hausherren in Torlaune

400 Zuschauer sahen, wie Dominik Schmidt in der ersten Minute das 1:0 für Gols markierte. Thomas Kettner erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 24 Minuten auf 2:0. Noch vor der Halbzeit legte Schmidt seinen zweiten Treffer nach (43.). Das überzeugende Auftreten von Gols fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Gols musste wenige Augenblicke nach Wiederbeginn den Treffer zum 1:3 hinnehmen (49.) - Jakub Hrncar sorgte für den Anschlusstreffer. Fabian Ziniel beseitigte mit seinen Toren (63./69.) die letzten Zweifel am Sieg von Gols. Kurz vor Schluss traf Daniel Pfeiffer für Winden (95.). Das Saisondebüt von Gols ist also gelungen. Gols hat FC Winden bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

II. Liga Nord: Gols – FC Winden, 5:2 (3:0)

95 Daniel Pfeiffer 5:2

69 Fabian Ziniel 5:1

63 Fabian Ziniel 4:1

49 Jakub Hrncar 3:1

43 Dominik Schmidt 3:0

24 Thomas Kettner 2:0

1 Dominik Schmidt 1:0

