Comeback nach Zwei-Tore-Rückstand: Remis bei Tadten gegen Kittsee

Details Freitag, 25. August 2023 22:48

Im Spiel von Tadten gegen Kittsee gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten unter dem Deckmantel des zweiten Spieltages in der II. Liga Nord die Punkte beim Stand von 3:3.

Aufbäumen des Gastes nach Zwei-Tore-Rückstand

Vor 255 Zuschauern stellte Max Wendelin das 1:0 für Tadten sicher (24.), indem er einen Eckball von rechts mustergültig mit dem Kopf in die Maschen donnerte. Das 1:1 von Kittsee bejubelte Jaroslav Machovec (32.), der nach einer Freistoß-Hereingabe mit dem Kopf zur Stelle war. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Halbzeit in Tadten. Die Hausherren starteten druckvoll ins Spiel, vergaben zwei Riesenchancen (eine davon ein Elfmeter). Danach ging man durch einen Kopfball von Max Wendelin, kurz danach konnte aber konnte Kittsee in Person von Jaroslav Machovec ausgleichen - auch dieses Tor fiel nach einer Standardsituation. Wenige Augenblicke danach drehte Kittsee fast das Spiel. Pausenstand 1:1. sebi08, Ticker-Reporter

Rastislav Kruzliak brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Tadten über die Linie (55.), indem er das Spielgerät nach Zuspiel von links ideal traf und einschob. In der 58. Minute brachte René Horvath das Netz für die Gastgeber zum Zappeln und traf aus rechter Warte im Strafraum zum 3:1. Mit dem zweiten Treffer von Machovec (Elfmeter) rückte Kittsee wieder ein wenig an Tadten heran (62.). In der 78. Minute erzielte Frantisek Nagy das 3:3 für Kittsee, indem sein Flachschuss ins linke untere Eck passte. Letztlich gingen Tadten und Kittsee mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der UFC Tadten und der SC Kittsee trennen sich am zweiten Spieltag mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen, danach gelang den Tadtner'n einen Doppelschlag, Kittsee konnte aber ausgleichen. Danach hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg, beide Mannschaften können mit diesem X aber auch zufrieden sein. sebi08, Ticker-Reporter

II. Liga Nord: Tadten – Kittsee, 3:3 (1:1)

78 Frantisek Nagy 3:3

62 Jaroslav Machovec 3:2

58 Rene Horvath 3:1

55 Rastislav Kruzliak 2:1

32 Jaroslav Machovec 1:1

24 Max Wendelin 1:0

