Andau gelingt gegen Wimpassing der Ausgleichstreffer in letzter Minute

Am Freitagabend standen einander der FC Andau und Wimpassing im Zuge der 2. Runde in der II. Liga Nord gegenüber. In einem kurzweiligen, chancenreichen Unterfangen gelang den Hausherren im Abspann noch der Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand.

Erster Akt im Zeichen des Gastes

Das Match kam von Anfang an brisant und packend daher, lancierten die Gäste gleich die erste Einschusschance (4.), belohnten sich kurz darauf mit dem Führungstreffer: Lukas Heinicker mit dem Ballgewinn und dem zielführenden Abschluss zum 0:1 (10.). Die Gäste nutzen die "Gunst", um direkt nachzulegen: Erik Čikoš markierte in Topscorer-Manier den zweiten Streich (14.). Zum Kehraus des ersten Durchganges dann auch der erste Torerfolg der Hausherren, welcher allerdings aufgrund eines Foulspiels im Vorfeld aberkannt wurde (42.) - 0:2 zur Pause.

Spätes Aufbäumen wird durch Elfmeter belohnt

Im zweiten Akt nahm die Partie prompt wieder Fahrt auf: Zunächst markierte Lukas Cambal (52.) den Anschlusstreffer, keine 60 Sekunden später Vladyslav Marchuk den Treffer zum 1:3 - der Zwei-Tore-Vorsprung war wiederhergestellt. Doch die Heimischen steckten den Kopf nicht in den Sand, wurden später dafür belohnt: Lukas Cambal traf nach einer Freistoß-Hereingabe per Kopf zum 2:3 (66.), ehe in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer durch Patrik Sabo zum 3:3 (Elfmeter) folgte. Am Ende eine Punkteteilung in einem rassigen Match.

