Tadten feiert bei Breitenbrunn zweiten Saison-Vollerfolg

Details Freitag, 15. September 2023 23:06

Tadten errang am Freitag in Runde fünf der II. Liga Nord einen 2:0-Sieg über Breitenbrunn. Auf dem Papier ging Tadten als Favorit ins Spiel gegen Breitenbrunn – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Damit einhergehend gelang der zweite Saisonsieg.

Zwei späte Treffer als "Ass im Ärmel"

Die erste Halbzeit endete trotz Hochkaräter auf beiden Seiten ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Eine erste Halbzeit mit viel Tempo und vielen Chancen endet mit einem Pausenstand von 0:0. Beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten - das klare Chancenplus liegt aber auf Seiten der Gäste aus Tadten. Rastislav Kružliak erwischte bislang nicht seinen besten Tag und vergab zahlreiche Chancen. sebi08, Ticker-Reporter

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie spannungsgeladen, tempointensiv und unterhaltsam mit offenen Visieren. Als fast schon nicht mehr mit einem Treffer zu rechnen war, gelang es René Horvath doch noch, den Ball vor 202 Zuschauern zum 1:0 für Tadten über die Linie zu bringen - Horváth lupft den Ball links aus spitzen Winkel und kurzer Distanz ins rechte Eck. Rastislav Kruzliak stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Gast her (86.), vollstreckte aus Nahdistanz und zentraler Position. Am Ende schlug Tadten Breitenbrunn auswärts.

Der UFC Tadten schlägt den SC Breitenbrunn auswärts mit 0:2! Dieses chancenreiche Spiel endet mit einem knappen, späten aber verdienten "Dreier" für die Gäste, die damit zum zweiten Mal in dieser Saison voll anschreiben. Viele Chancen gab es in dieser Freitagabendpartie, der Bann brach aber erst in Minute 80. als Neuzugang René Horváth zum 0:1 traf - Rastislav Kružliak machte in der Nachspielzeit dann noch den Deckel drauf. Tadten hätte das Spiel schon viel früher entscheiden können, traf drei Mal ans Aluminium. sebi08, Ticker-Reporter

Breitenbrunn machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang elf. Im Sturm der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Breitenbrunn wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Tadten macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun im Moment auf Rang drei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Tadten stets gesorgt, mehr Tore als Tadten (12) markierte nämlich niemand in der II. Liga Nord. Tadten verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Breitenbrunn tritt das nächste Mal in sechs Wochen, am 27.10.2023, bei Deutsch Jahrndorf an.

II. Liga Nord: Breitenbrunn – Tadten, 0:2 (0:0)

86 Rastislav Kruzliak 0:2

76 Rene Horvath 0:1

