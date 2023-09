Last-Minute-Remis: 3:3 in vogelwildem Match zwischen Andau und Gattendorf

Details Sonntag, 10. September 2023 18:53

Im Spiel von FC Andau gegen Gattendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten an Spieltag vier die Punkte beim Stand von 3:3.

Pure Dramaturgie!

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Krankl sein Team in der 20. Minute, als er den gegnerischen Schlussmann "tunnelte" und zum 0:1 einschob. Gattendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Lubomir Chovanko schoss für den Gast in der 73. Minute das zweite Tor, traf ins links Eck. In der 78. Minute brachte Lukas Cambal den Ball im Netz des Gastes unter und ließ damit die Trendwende einläuten. Für das 2:2 von Andau zeichnete Maximilian Mikula verantwortlich (86.). Patrik Sabo versenkte die Kugel zum 3:2 (90.) - er traf mit dem linken Fuß flach in die Maschen. Doch der Gast schlug postwendend zurück: Chovanko sicherte Gattendorf das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte er den 3:3-Endstand her (92.). Am Ende stand es zwischen FC Andau und Gattendorf pari.

II. Liga Nord: FC Andau – Gattendorf, 3:3 (0:1)

92 Lubomir Chovanko 3:3

90 Patrik Sabo 3:2

86 Maximilian Mikula 2:2

78 Lukas Cambal 1:2

73 Lubomir Chovanko 0:2

20 Dominik Krankl 0:1

