Sabler schießt Pamhagen zum Derby-Heimsieg gegen Andau

Durch ein 2:0 holte sich UFC Pamhagen in der Partie gegen Andau drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pamhagen die Nase vorn. Das Match ging an Spieltag fünf über die Bühne.

Doppelschlag bringt Entscheidung

Die erste Halbzeit endete nach ausgeglichenem Geschehen und mit Chancen auf beiden Seiten ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

0:0 zur Halbzeit. Andau war in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft, hatte ein paar Chancen auf den Führungstreffer. Bislang aber noch keine Tore, in wenigen Minuten geht's wieder weiter! sebi08, Ticker-Reporter

Roman Sabler brachte FC Andau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 64. und 75. Minute vollstreckte. Beim ersten Treffer wuchtete er das Rund aus der Drehung ins linke untere Eck, beim zweiten versenkte er das Spielgerät sehenswert volley. Zum Kehraus ließen insbesondere die Gäste, die dann "All in" gingen, nochmals Möglichkeiten aus. Am Ende stand UFC Pamhagen als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Pamhagen gewinnt das Heimderby gegen Andau mit 2:0! Im ersten Spielabschnitt war Andau die bessere Mannschaft. Nach dem Wiederanpfiff ging beim Absteiger aber nichts mehr, Pamhagen ging aus dem Nichts in Führung und konnte dank kurz vor Schluss noch für die Entscheidung sorgen. Der Fehlstart der Andauer verschlimmert sich somit - 3 Punkte und noch kein Sieg nach 5 gespielten Runden. Pamhagen holt einen wichtigen Seewinkelderby-Sieg und feiert den zweiten Saisonsieg in der Spielzeit 2023/24. sebi08, Ticker-Reporter

Beim Heimteam präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Pamhagen liegt nun auf Platz acht. UFC Pamhagen verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Andau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste haben drei Zähler auf dem Konto und stehen auf Rang zwölf. #Zwölf Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Andau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

FC Andau holte auswärts bisher nur einen Zähler.

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – FC Andau, 2:0 (0:0)

75 Roman Sabler 2:0

64 Roman Sabler 1:0

