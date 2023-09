Unentschieden zwischen Gols und Illmitz

Details Samstag, 16. September 2023 22:31

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Gols und FC Illmitz am Samstagnachmittag an Spieltag fünf mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Zehn gegen elf endet remis

FC Illmitz geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Fabian Ziniel das schnelle 1:0 für Gols erzielte. FC Illmitz brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Gols hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 von FC Illmitz stellte Wolfgang Gmoser sicher (68.), als dieser nach einem Freistoß einnetzte. Maximilian Weiss wurde in der 72. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Gols die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem Heimteam und FC Illmitz pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Gols hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Gols bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs.

FC Illmitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Mit nun sieben Punkten steht FC Illmitz auf Platz fünf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

II. Liga Nord: Gols – FC Illmitz, 1:1 (1:0)

68 Wolfgang Gmoser 1:1

9 Fabian Ziniel 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.