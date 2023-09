Späte Kehrtwende: Winden dreht Partie gegen Gattendorf

Details Freitag, 22. September 2023 22:52

Die Differenz von einem Treffer brachte Winden gegen Gattendorf den Dreier. Das Match endete nach spätem Turnaround an Spieltag sechs mit 2:1.

Packend bis zum Schluss

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Philipp Huszar brach für Gattendorf den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Für das erste Tor von Winden war Michael Speckl verantwortlich, der in der 87. Minute das 1:1 besorgte. Die spielentscheidende Rolle nahm Fabian Habeler ein, der kurz vor knapp für das Heimteam zum Führungstreffer bereitstand (92.). Am Ende verbuchte FC Winden gegen Gattendorf die maximale Punkteausbeute.

Winden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für FC Winden gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Am liebsten teilt Winden die Punkte. Da man aber auch zweimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. FC Winden ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Gattendorf klar erkennbar, sodass bereits 14 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit erst sechs erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Das Schlusslicht wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Winden setzte sich mit diesem Sieg von Gattendorf ab und belegt nun mit sechs Punkten den zehnten Rang, während Gattendorf weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

II. Liga Nord: FC Winden – Gattendorf, 2:1 (0:0)

92 Fabian Habeler 2:1

87 Michael Speckl 1:1

69 Philipp Huszar 0:1

