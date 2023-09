Packend und kurzweilig: Kittsee feiert knappen Sieg über Breitenbrunn

Details Freitag, 22. September 2023 22:53

Im Spiel von Kittsee gegen Breitenbrunn gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Kittsee. Die Partie ging an Spieltag sechs über die Bühne.

Tore wie am Fließband

Kittsee ging durch Aleksandar Stanojcic in der 13. Minute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Martin Hudak bereits wenig später besorgte (15.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Jaroslav Machovec mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Breitenbrunn. Kittsee hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das zweite Tor von Breitenbrunn war Martin Kocis verantwortlich, der in der 54. Minute das 2:2 besorgte. Dass Kittsee in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Frantisek Nagy, der in der 80. Minute zur Stelle war. Zum Schluss feierte Kittsee einen dreifachen Punktgewinn gegen Breitenbrunn.

Kittsee ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Breitenbrunn verbuchte man bereits den vierten Saisonsieg. Die Offensivabteilung von Kittsee funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits zwölfmal zu. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen.

Breitenbrunn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

II. Liga Nord: Kittsee – Breitenbrunn, 3:2 (2:1)

80 Frantisek Nagy 3:2

54 Martin Kocis 2:2

44 Jaroslav Machovec 2:1

15 Martin Hudak 1:1

13 Aleksandar Stanojcic 1:0

