Turnaround geglückt: UFC Pama dreht verrückte Partie bei FC Andau

Details Freitag, 29. September 2023 22:56

Am Freitag verbuchte UFC Pama einen 3:1-Erfolg gegen FC Andau. Die Partie war immens packend und brisant, mussten die Gäste einen Pausenrückstand wett machen, um dieses Match am siebten Spieltag zu drehen.

Kehrtwende in Hälfte zwei

Vor 300 Zuschauern traf Jan Thaler zum 1:0 (20.). Er traf nach einem Eckball ins lange Eck. Die Pausenführung von FC Andau fiel knapp aus. Das 1:1 von UFC Pama stellte Marek Ondrik sicher (55.), der seinen Kopfball unbedrängt im Ziel unterbrachte. Richard Lasik von Andau sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte und musste wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Ivan Stulajter brachte UFC Pama nach 69 Minuten die 2:1-Führung - er traf aus 20 Metern Entefernung. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Erik Micovcak in der 93. Minute traf. Auf der einen Seite ein Stangenschuss, auf der anderen ein eiskalter Konter - 1:3. Am Schluss gewann UFC Pama gegen FC Andau.

Mit 15 Toren fing sich FC Andau die meisten Gegentore in der II. Liga Nord ein. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Andau bei. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Andau, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Wer UFC Pama besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte UFC Pama. UFC Pama ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile drei Siege und vier Unentschieden zu Buche.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Andau. Nach der Niederlage gegen UFC Pama ist FC Andau aktuell das defensivschwächste Team der II. Liga Nord.

II. Liga Nord: FC Andau – UFC Pama, 1:3 (1:0)

93 Erik Micovcak 1:3

69 Ivan Stulajter 1:2

55 Marek Ondrik 1:1

20 Jan Thaler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.