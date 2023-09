Deutsch Jahrndorf holt Big Points im Topspiel gegen Tadten

Details Freitag, 29. September 2023 22:59

Ein Tor machte den Unterschied – Deutsch Jahrndorf siegte mit 2:1 gegen Tadten am Freitagabend im Rahmen der 7. Runde in der II. Liga Nord.

Topspiel höchster Güte

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Deutsch Jahrndorf ging vor 300 Zuschauern in Führung. Michal Matusica war es, der in der 50. Minute zur Stelle war. Nach einem Eckball von rechts bugsierter er die Kugel stramm ins linke untere Eck. David Bodo beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams in die Maschen (55.) und traf nach einem Stangler zum 2:0. Das 1:2 von Tadten bejubelte Mario Sack (83.) via herrlichem Distanzschuss ins linke obere Eck. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Deutsch Jahrndorf den Gast 2:1.

Der ASV Deutsch Jahrndorf entscheidet das Spitzenspiel der 7. Runde der II. Liga Nord gegen den UFC Tadten mit 2:1 für sich. Nach einer ausgeglichen und torchancenarmen ersten Hälfte wurden mit 0:0 die Seiten gewechselt. Im zweiten Spielabschnitt war Deutsch Jahrndorf die spielbestimmende Mannschaft, ging nach einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung (Tore: Michal Matušica, David Bodo). In der Schlussphase konnten sich die Gäste aus Tadten nochmal aufbäumen, für mehr als den Anschlusstreffer durch einen schönen Weitschuss von Mario Sack reichte es aber nicht. Deutsch Jahrndorf ist somit vorübergehend Tabellenführer der II. Liga Nord, baut den Vorsprung auf dem vor dem Spieltag ersten Verfolger und den heutigen Gegner Tadten auf vier Punkte aus. sebi08, Ticker-Reporter

Mit nur vier Gegentoren hat Deutsch Jahrndorf die beste Defensive der II. Liga Nord. Deutsch Jahrndorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Deutsch Jahrndorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Durch diese Niederlage fällt Tadten in der Tabelle auf Platz vier zurück. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Tadten derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Tadten noch Luft nach oben.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Tadten, 2:1 (0:0)

83 Mario Sack 2:1

55 David Bodo 2:0

50 Michal Matusica 1:0

