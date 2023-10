SK Pama und FC Illmitz teilen sich die Punkte

Details Samstag, 30. September 2023 20:47

SK Pama trennte sich an diesem Samstag von FC Illmitz mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Ein Torerfolg auf beiden Seiten

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Wolfgang Gmoser für FC Illmitz zur Führung (45.), als er Abstimmungsdefizite in der gegnerischen Hintermannschaft eiskalt bestrafte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für den späten Ausgleich war Jakub Hronec verantwortlich, der in der 80. Minute via Elfmeter zur Stelle war. Letztlich gingen SK Pama und FC Illmitz mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SK Pama. Insgesamt erst siebenmal gelang es dem Gegner, den Gastgeber zu überlisten. Nur einmal ging SK Pama in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Illmitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Illmitz holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Illmitz deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist FC Illmitz in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Illmitz die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht FC Illmitz damit auch unverändert auf Rang acht. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

II. Liga Nord: SK Pama – FC Illmitz, 1:1 (0:1)

80 Jakub Hronec 1:1

45 Wolfgang Gmoser 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.