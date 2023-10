Zwei Tore innert 180 Sekunden: Patt-Stellung bei Gattendorf gegen Steinbrunn

Details Samstag, 30. September 2023 20:48

Gattendorf und Steinbrunn teilten sich an diesem Spieltag in Runde sieben die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Beide Teams treffen jeweils ein Mal

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Philipp Huszar auf Seiten von Gattendorf das 1:0 (40.). Wer glaubte, Steinbrunn sei geschockt, irrte. Mathias Richter machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (43.). Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Gattendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der II. Liga Nord. Mit erschreckenden 15 Gegentoren stellt Gattendorf die schlechteste Abwehr der Liga.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Steinbrunn in der Tabelle auf Platz 13. Wo bei Steinbrunn der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sieben erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Steinbrunn im Klassement weiter an Boden.

II. Liga Nord: Gattendorf – Steinbrunn, 1:1 (1:1)

43 Mathias Richter 1:1

40 Philipp Huszar 1:0

