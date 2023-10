Wimpassing entscheidet Topspiel gegen Kittsee für sich

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:23

Kittsee ging mit 0:3 gegen Wimpassing unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Wimpassing als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Souveräner Heimsieg

Daniel Filip Masulovic war es, der vor 200 Zuschauern in der 33. Minute das 1:0 für das Heimteam besorgte. Die Pausenführung von Wimpassing fiel knapp aus. Mario Erben trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein. Lukas Heinicker brachte Wimpassing in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (79.). Letzten Endes ging Wimpassing im Duell mit Kittsee als Sieger hervor.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Wimpassing beim Sieg gegen Kittsee verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Wimpassing weiter verheißungsvoll aus. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Wimpassing stets gesorgt, mehr Tore als Wimpassing (17) markierte nämlich niemand in der II. Liga Nord. Nur einmal gab sich Wimpassing bisher geschlagen.

Die gute Bilanz von Kittsee hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

II. Liga Nord: Wimpassing – Kittsee, 3:0 (1:0)

79 Lukas Heinicker 3:0

62 Mario Erben 2:0

33 Daniel Filip Masulovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.