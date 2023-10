Tadten spielt mit Schlusslicht Gattendorf "Vier Gewinnt"

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:04

Gattendorf blieb gegen Tadten chancenlos und kassierte am Samstag an Spieltag 8 der II. Liga Nord eine herbe 0:4-Klatsche. Tadten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gattendorf einen klaren Erfolg.

Zwei in Hälfte eins + zwei in Hälfte zwei = 4:0

Das 1:0 war das Verdienst von Lazar Pavic. Er war vor 300 Zuschauern in der neunten Minute zur Stelle und traf vom 16er platziert ins linke untere Eck. Rastislav Kruzliak nutzte die Chance für Tadten und beförderte in der 20. Minute das Leder sehenswert halbhoch ins rechte Eck zum 2:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Heimmannschaft in die Kabine.

Tadten führt zur Halbzeitpause nach Toren von Lazar Pavic und Rastislav Kruzliak mit 2:0. Ab der 30. Spielminute war von den Hausherren aber nicht mehr viel zu sehen. sebi08, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 von René Horvath für Tadten war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Nach feinem Steckpass vollendete der Angreifer ins linke untere Eck. Tadten gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.) - Michael Pittnauer setzte den Schlusspunkt. Am Ende kam Tadten gegen Gattendorf zu einem verdienten Sieg.

Der UFC Tadten fährt gegen das Tabellenschlusslicht aus Gattendorf einen ungefährdeten und klaren 4:0-Heimspielerfolg ein, ist in dieser Saison somit weiterhin daheim ungeschlagenen. Die Tore erzielten Lazar Pavic, Rastislav Kružliak, René Horváth und Michael Pittnauer. sebi08, Ticker-Reporter

Am nächsten Samstag reist Tadten zu UFC Pamhagen, zeitgleich empfängt Gattendorf Kittsee.

II. Liga Nord: Tadten – Gattendorf, 4:0 (2:0)

88 Michael Pittnauer 4:0

53 Rene Horvath 3:0

20 Rastislav Kruzliak 2:0

9 Lazar Pavic 1:0

