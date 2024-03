Gattendorf und Illmitz teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:07

Gattendorf und FC Illmitz teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit FC Illmitz beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Zwei Tore in Akt eins

Alan Kovac brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Thomas Zwickl nutzte die Chance für FC Illmitz und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Mit nun zwölf Punkten steht das Heimteam auf Platz zwölf. Mit nur 15 Treffern stellt Gattendorf den harmlosesten Angriff der II. Liga Nord. Zwei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Gattendorf momentan auf dem Konto. Gattendorf hat vorerst die Abstiegsränge verlassen. Raus aus der Gefahrenzone ist man nach dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage aber noch nicht.

FC Illmitz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging FC Illmitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag tritt Gattendorf bei UFC Pamhagen an, während FC Illmitz einen Tag später Kittsee empfängt.

II. Liga Nord: Gattendorf – FC Illmitz, 1:1 (1:1)

31 Thomas Zwickl 1:1

13 Alan Kovac 1:0

Details

