Kittsee gelingt später Ausgleichstreffer gegen UFC Tadten

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:09

Am Samstag trennten sich Kittsee und Tadten unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Fallrückzieher besiegelt Remis

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, obwohl hier wie dort zahlreiche glasklare Torchancen vorgefunden wurden - 0:0 nach 45 Minuten.

Das Warten der 120 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Samuel Hegyi zum 1:0 für Tadten in der 68. Minute ein Ende. Er kommt nach einer Freistoßflanke von Thomas Regner eingelaufen und köpfelt den Ball aus etwa zehn Metern zentraler Position wunderschön ins rechte untere Toreck. Für den späten Ausgleich war Ibrahim Kamasik verantwortlich, der in der 86. Minute zur Stelle war. Er haut den Ball nach einer Ecke von rechts im Fünfmeterraum sehenswert per Fallrückzieher scharf ins rechte Eck. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Kittsee und Tadten spielten unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Kittsee in der Tabelle auf Platz sechs.

Tadten bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Mit 30 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Nord. Mit dem Gewinnen tut sich Tadten weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Kittsee bei FC Illmitz an, während Tadten einen Tag zuvor Gols empfängt.

II. Liga Nord: Kittsee – Tadten, 1:1 (0:0)

86 Ibrahim Kamasik 1:1

68 Samuel Hegyi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.