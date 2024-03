SK Pama im Aufwärtstrend: Heimsieg über FC Winden

Spielberichte

FC Winden konnte SK Pama nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ SK Pama keine Zweifel aufkommen und trug gegen Winden einen Sieg davon. SK Pama hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

"Vier gewinnt" für SK Pama

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Marcel Szikonya das 1:0 zugunsten der Gastgeber (41.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Nico Pingitzer mit dem 1:1 für FC Winden zur Stelle (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Edson Da Silva trug sich in der 50. Spielminute in die Torschützenliste ein. Juraj Czibula versenkte die Kugel zum 3:1 (58.). Szikonya stellte schließlich in der 80. Minute den 4:1-Sieg für SK Pama sicher. Am Schluss siegte SK Pama gegen Winden.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte SK Pama sein Punktekonto bereits auf 30 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv konnte SK Pama in der II. Liga Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 30 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SK Pama weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Neun Spiele ist es her, dass SK Pama zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Winden. Die mittlerweile 30 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Nun musste sich Winden schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Samstag trifft SK Pama auf Steinbrunn, Winden spielt tags zuvor gegen Breitenbrunn.

II. Liga Nord: SK Pama – FC Winden, 4:1 (1:1)

80 Marcel Szikonya 4:1

58 Juraj Czibula 3:1

50 Edson Da Silva 2:1

45 Nico Pingitzer 1:1

41 Marcel Szikonya 1:0

Details

