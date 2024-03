FC Winden gewinnt Kellerduell gegen Schlusslicht Breitenbrunn

Spielberichte

Freitag, 29. März 2024

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Winden mit 3:2 gegen Breitenbrunn für sich entschied. FC Winden wurde der leichten Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Zwei Anschlusstreffer kommen zu spät

Jonas Lorenschitz brachte Breitenbrunn in der 26. Minute ins Hintertreffen. René Horvath erhöhte für Winden auf 2:0 (28.). Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Daniel Gruber einen weiteren Treffer für den Gastgeber. Der leicht tonangebende Stil von FC Winden spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Rastislav Vdovjak beförderte das Leder zum 1:3 von Breitenbrunn über die Linie (85.). Kurz vor Ultimo war noch Philipp Filz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Schlusslichts verantwortlich (86.). Am Schluss gewann Winden gegen den Gast.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der FC Winden vor den anderen Partien dieser Runde auf den zehnten Rang kletterte.

Die Defensive von Breitenbrunn muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. Breitenbrunn wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt Winden bei Wimpassing an, während Breitenbrunn zwei Tage zuvor Steinbrunn empfängt.

II. Liga Nord: FC Winden – Breitenbrunn, 3:2 (3:0)

86 Philipp Filz 3:2

85 Rastislav Vdovjak 3:1

44 Daniel Gruber 3:0

28 Rene Horvath 2:0

26 Jonas Lorenschitz 1:0

Details

