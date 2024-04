Gols feiert vor heimischer Kulisse Kantersieg gegen Breitenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:10

Gols setzte sich am Samstag in Rd. 20 gegen Breitenbrunn mit 5:2 durch. An der Favoritenstellung ließ Gols keine Zweifel aufkommen und trug gegen Breitenbrunn einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Breitenbrunn mit 1:0 gewonnen.

Hausherren behalten die Oberhand

Gols legte los wie die Feuerwehr und kam vor 261 Zuschauern durch Dominik Schmidt in der achten Minute zum Führungstreffer. In der 16. Minute brachte Oliver Slivka den Ball im Netz des Gastgebers unter. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Wolfgang Roiss zum 2:1 zugunsten von Gols (41.). Postwendend (42.) traf Luke Strahammer zum Ausgleich für Breitenbrunn mit einem Weitschuss. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Patrik Petrak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Tabellenletzten - ein Freistoß sorgte für das 3:2 (43.)... Drei Tore in 180 Sekunden - Wahnsinn! Gols hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Pascal Krikler (91.) und Schmidt (93.) mit einem Schuss aus 20 Metern ins Eck trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Gols. Ein starker Auftritt ermöglichte Gols am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Breitenbrunn.

Gols sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Breitenbrunn ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Mit 41 Toren fing sich Breitenbrunn die meisten Gegentore in der II. Liga Nord ein.

Am kommenden Samstag tritt Gols bei Wimpassing an, während Breitenbrunn einen Tag zuvor SK Pama empfängt.

II. Liga Nord: Gols – Breitenbrunn, 5:2 (3:2)

93 Dominik Schmidt 5:2

91 Pascal Krikler 4:2

43 Patrik Petrak 3:2

42 Luke Strahammer 2:2

41 Wolfgang Roiss 2:1

16 Oliver Slivka 1:1

8 Dominik Schmidt 1:0

