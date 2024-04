Hin und her und doch kein Sieger: Remis zwischen Kittsee und Wimpassing

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 22:27

Im Spiel Kittsee gegen Wimpassing trennten sich die Teams am Freitag in Runde 20 der II. Liga Nord mit einem 2:2-Remis. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Wimpassing beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Vier Tore, drei Ausschlüsse und kein Sieger

Tobias Wisak brachte Kittsee in der 34. Minute nach vorn. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Lukas Heinicker war zur Stelle und markierte das 1:1 von Wimpassing (58.). Der Schiedsrichter schickte Michael Wernecker von Kittsee mit Gelb-Rot zum Duschen (63.). Mario Erben machte in der 68. Minute das 2:1 von Wimpassing perfekt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ibrahim Kamasik den Ausgleich (73.). Durch den Platzverweis von Thomas Bastian geriet Kittsee in der 76. Minute in doppelte Unterzahl. Kittsee musste jetzt alles daran setzen, das Unentschieden zu verteidigen. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Wimpassing in der 82. Minute, als Thomas Johann Michael Leitgeb mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich Kittsee und Wimpassing remis.

Acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Kittsee derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Kittsee, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 47 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Wimpassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, sieben Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Wimpassing blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt Kittsee bei Deutsch Jahrndorf an, während Wimpassing einen Tag später Gols empfängt.

II. Liga Nord: Kittsee – Wimpassing, 2:2 (1:0)

73 Ibrahim Kamasik 2:2

68 Mario Erben 1:2

58 Lukas Heinicker 1:1

34 Tobias Wisak 1:0

