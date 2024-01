UFC Markt Allhau: „Wir wollen einen Platz unter den ersten Dreien“

II. Liga Süd

Details Dienstag, 16. Jänner 2024 09:18

Nach dem äußerst dramatischen Abstiegskampf, die Entscheidung zugunsten Schattendorf fiel in der letzten Minute, musste der UFC Markt Allhau den bitteren Weg in die II. Liga Süd antreten. Ein sofortiger Wiederaufstieg war geplant, der Beginn und das Ende der Herbstsaison sah vielversprechend aus, wäre da nicht in der Mitte der Saison eine Serie von fünf sieglosen Spielen gewesen. Nun ist man auf dem 6. Tabellenrang gelandet, zehn Punkte hinter Tabellenführer Jennersdorf, aber nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Stegersbach.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Ewald Musser, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, was die Gründe für die Negativserie mitten der Saison waren. Wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Musser: „Im Großen und Ganzen muss man mit der Herbstsaison zufrieden sein, besonders zum Ende der Herbstsaison haben wir eine gute Serie mit fünf vollen Erfolgen und zwei Remis hingelegt.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen in der Mitte der Saison?

Musser: „In der fünften Runde im Meisterschaftsspiel gegen Olbendorf sind unsere drei Abwehrspieler mit der Roten Karte vom Platz geflogen, deswegen haben wir die nächsten Meisterschaftsspiele und den Anschluss an die Tabellenspitze verloren.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Musser: „Wir sind ein starkes Kollektiv, in dem kein Spieler besonders herausragt, die Mannschaft ist der Star. Wir sind im Kader breiter aufgestellt als in der Burgenlandliga, denn wir haben keine verletzten Spieler zu beklagen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Musser: „Wir haben die Torhüter ausgetauscht, weil unser Torwart Florian Tripaum mit 24 Jahren eine Pause einlegt. Marco Cividino ist unser neuer Schlussmann, er kommt vom SV Rechnitz. Verlassen werden uns Ferenc Rácz und Harun Jamoul.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Musser: „Heute beginnen wir mit dem Mannschaftstraining, davor hatten die Spieler einen Heimtrainingsplan bekommen.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Musser: „Unser Ziel ist, unter den ersten Dreien die Meisterschaft zu beenden.“