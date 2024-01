SV Rechnitz: Ein einstelliger Tabellenplatz wird angestrebt

II. Liga Süd

Details Dienstag, 23. Jänner 2024 09:04

Der SV Rechnitz befindet sich bereits in der zweiten Woche der Vorbereitung. Joachim Parapatits, Trainer des Tabellenzehnten der Burgenlandliga zieht ein erstes positives Zwischenfazit. In diesen Tagen und Wochen soll der Grundstein gelegt werden für eine erfolgreiche Rückrunde, in welcher man eine Rangverbesserung in der Tabelle im Visier hat.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Joachim Parapatits, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie lange sind sie schon Trainer in Rechnitz und hat der Vorstand einen gewissen Tabellenplatz vorgegeben?

Parapatits: „Ich bin seit Sommer 2023 Trainer in Rechnitz, und der Verein hat mir keine Vorgaben bezüglich einer Platzierung gemacht, die habe ich mir als Trainer selbst gemacht. Ich möchte einen Cup-Platz erreichen und auf eigenem Rasen einen schönen und ansehnlichen Fußball spielen, damit die Zuschauer mit Freude zu den Heimspielen kommen. Außerdem ist es mir wichtig, junge, einheimische Spieler in die Kampfmannschaft einzubauen.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Parapatits: „Vom Ergebnis her war ich nicht so zufrieden, aber von der gezeigten Leistung schon.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Parapatits: „Peter Gergö hat mit seinen elf Treffern überrascht, da er kein gelernter Stürmer ist und ich musste ihn notgedrungen im Angriff einsetzen, weil mir verletzungsbedingt die Stürmer ausgegangen sind. Außerdem hat Ádám Mihály Schreiner eine adäquate Leistung gezeigt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Parapatits: „Wir haben nur die Torhüter getauscht, unser Goalie Marco Cividino ist nach Markt Allhau gegangen, dafür ist Martin Wagner aus Oberdorf gekommen. Ansonsten haben wir keinen Bedarf, da fast alle verletzten Spieler wieder genesen sind.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Parapatits „Wir haben am 12. Januar mit dem Mannschaftstraining begonnen und unser erstes Vorbereitungsspiel ist am kommenden Samstag in Ritzing gegen Neutal."

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Parapatits: „Rangmäßig ein Stück nach oben, aber auf jeden Fall wollen wir uns in der Leistung verbessern und dass wir die knappen Partien, sieben Remis, zu unseren Gunsten beenden werden.