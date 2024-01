SV Heiligenkreuz: „Haben unsere Ziele im Herbst nicht erreicht“

II. Liga Süd

Dienstag, 23. Jänner 2024

In der Winterpause hat es beim SV Heiligenkreuz einige Umstrukturierungen gegeben, teilweise wurde ein neuer Vorstand gewählt. Mit Sebastijan Vogrincic kam ein neuer Trainer, und die im letzten Sommer verpflichteten Legionäre wurden wieder aussortiert. Erschreckend ist die Heimbilanz des SV: nur ein Sieg konnte in der Herbstsaison verbucht werden. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass es im Frühjahr besser laufen wird, in der Tabelle ist eine deutliche Rangverbesserung das Ziel.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Markus Jost, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Jost: „Es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind oft unter unserem Wert geschlagen worden, es war definitiv mehr drinnen. Leider haben die Zugänge, die wir im Sommer geholt haben, nicht die Leistung gezeigt, welche wir erhofft hatten. Die haben wir nun schon wieder aussortiert.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Jost: „Die Mannschaft war im Kollektiv entweder gut oder schlecht, ein einzelner Spieler hat mit seiner Leistung nicht herausgeragt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Jost: „Wir haben Daniel Fekete – Kukmirn, Jan Humar -- Jabing, Sven Hrgar und Marin Harjac Kos – Kroatien abgegeben und Levente Toth und Rudolf Merdian gingen als Leihgabe nach Heiligenbrunn. Verpflichtet haben wir bis jetzt Filip Dudajek – Mühlgraben und Kevin Baumgartner – Deutsch-Kaltenbrunn. Weitere Zugänge sind noch in der Schwebe.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Jost: „Am 15. Januar haben wir mit dem Außentraining begonnen, zuvor hatten die Spieler vom neuen Trainer einen Heimtrainingsplan bekommen und wir haben zweimal in der Woche in der Halle in Heiligenkreuz trainiert.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Jost: „Da wollen wir einen gewaltigen Sprung in der Tabelle machen, angestrebt ist ein Platz zwischen dem 3. und 6. Tabellenrang, was meiner Meinung nach zu schaffen wäre.“