Jennersdorf macht mit Heiligenbrunn kurzen Prozess - 5:0

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:23

UFC Lumitech Jennersdorf fertigte SV Heiligenbrunn am Samstag im Rahmen der 29. Runde in der II. Liga Süd nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. UFC Jennersdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Heiligenbrunn und Jennersdorf mit 2:2 voneinander getrennt.

Tore wie am Fließband für die Heim-Elf

Michael Wagner traf vor 100 Besuchern zum 1:0 (21.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte UFC Lumitech Jennersdorf einen knappen Vorsprung herausgespielt. Wagner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Stefan Deutsch beseitigte mit seinen Toren (72./79.) die letzten Zweifel am Sieg von UFC Jennersdorf. Auch in der Nachspielzeit kannte das Heimteam keine Gnade. Tobias Janosch markierte den fünften Treffer (93.). Am Ende kam Jennersdorf gegen SV Heiligenbrunn zu einem verdienten Sieg.

Trotz des Sieges bleibt UFC Lumitech Jennersdorf auf Platz zwei. Offensiv konnte UFC Jennersdorf in der II. Liga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 66 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur fünfmal gab sich Jennersdorf bisher geschlagen. 18 Spiele ist es her, dass UFC Lumitech Jennersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Kurz vor Saisonende steht Heiligenbrunn mit 21 Punkten auf Platz 16. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 33 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur vier Siegen und neun Unentschieden sind die Aussichten von SV Heiligenbrunn alles andere als positiv. Heiligenbrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt UFC Jennersdorf bei SC Grafenschachen an, während SV Heiligenbrunn einen Tag zuvor SV Mühlgraben empfängt.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Heiligenbrunn, 5:0 (1:0)

93 Tobias Janosch 5:0

79 Stefan Deutsch 4:0

72 Stefan Deutsch 3:0

65 Michael Wagner 2:0

21 Michael Wagner 1:0

