Furioser erster Durchgang führt Eberau zu Heimsieg gegen Großpetersdorf

Mit 0:3 verlor SV Großpetersdorf am vergangenen Samstag deutlich beim Gastspiel in Eberau. Das Match ging im Zuge der 29. Runde über die Bühne. Das Hinspiel hatte Eberau bei Großpetersdorf mit 3:1 für sich entschieden.

Starker erster Durchgang als Erfolgsrezept

Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern war es Mark Abért, der das 1:0 für SV Eberau erzielte. In der 36. Minute brachte Daniel Vlasics das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Erik Bardics überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Eberau (39.) - schon vor dem Seitenwechsel schien die Messe damit zugunsten der Hausherren gelesen. Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das SV Eberau bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Eberau kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Nur einmal ging SV Großpetersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Sieg zog SV Eberau am Gast vorbei auf Platz sechs. Großpetersdorf fiel auf die siebte Tabellenposition.

Als Nächstes steht für Eberau eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen Olbendorf. SV Großpetersdorf tritt bereits einen Tag vorher gegen SV Rechnitz an (19:30 Uhr).

II. Liga Süd: SV Eberau – SV Großpetersdorf, 3:0 (3:0)

39 Erik Bardics 3:0

36 Daniel Vlasics 2:0

19 Mark Abert 1:0

