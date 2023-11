Mühlgraben muss sich dem SV Güssing geschlagen geben

Details Samstag, 04. November 2023 19:50

Am Samstag verbuchte SV Güssing einen 2:0-Erfolg gegen SV Mühlgraben. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Güssing dank zweier Treffer in der Schlussphase die Nase vorn.

Wichtiger Heimsieg im hinteren Tabellendrittel

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Mühlgraben ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das 1:0 und 2:0 war Roman Rasser verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (83./95.). Beim ersten Treffer überhob er den gegnerischen Schlussmann nach einem Getümmel sehenswert - beim zweiten traf er vom Elfmeterpunkt zur Entscheidung. Am Ende verbuchte SV Güssing gegen SV Mühlgraben einen Sieg.

Beide Mannschaften plagen sich mit erheblichen Problemen in der Defensive. Die Bilanz von 29 Gegentreffern von SV Güssing ist nur geringfügig besser als die von Mühlgraben (31). Somit wird die jetzige weiße Weste SV Güssing sicherlich guttun. Mit diesem Sieg zog SV Güssing an SV Mühlgraben vorbei auf Platz 13. Mühlgraben fiel auf die 14. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SV Güssing tritt am kommenden Samstag bei Olbendorf an, SV Mühlgraben empfängt am selben Tag ASV Gemeinde Tobaj.

II. Liga Süd: SV Güssing – SV Mühlgraben, 2:0 (0:0)

95 Roman Rasser 2:0

83 Roman Rasser 1:0

