UFC Markt Allhau dreht Match bei Großpetersdorf und dockt vorne im Tableau an

Details Freitag, 03. November 2023 23:11

Durch ein 4:2 holte sich UFC Markt Allhau drei Punkte bei SV Großpetersdorf, als man Spieltag 14 in der II. Liga Süd am Freitagabend einläutete. Zwei Mal gingen die Heimischen in Front, ehe die Gäste zum Comeback bliesen und das Match kippten.

Die Gäste in der Fremde weiter bärenstark

SV Großpetersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Tiefengraber traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Danach entwickelte sich eine kurzweilige Partie mit zahlreichen Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Stefan Binder zum 1:1 zugunsten von UFC Markt Allhau (40.), indem er die Kugel mit einem strammen Schussball ins Lattenkreuz drosch. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Daniel Gottfried für Großpetersdorf zur Führung (45.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In Minute 75 hatte Markt Allhau den Ausgleich parat - Tihanyi traf vom Elfmeterpunkt. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Harun Jamoul einen Treffer für den Gast im Ärmel hatte (84.) und den Spielverlauf infolge eines Abstaubers nach Traum-Kombination auf den Kopf stellte. Binder stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für UFC Markt Allhau her (87.). Der Unparteiische schickte Tiefengraber von SV Großpetersdorf mit glatt Rot vom Feld (88.). Am Ende punktete Markt Allhau dreifach bei Großpetersdorf.

Großpetersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Gegen UFC Markt Allhau kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Mit 30 geschossenen Toren gehört UFC Markt Allhau offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Süd. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Markt Allhau momentan auf dem Konto. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, UFC Markt Allhau zu besiegen.

Großpetersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei SV Stegersbach an. Einen Tag später empfängt Markt Allhau ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – UFC Markt Allhau, 2:4 (2:1)

87 Stefan Binder 2:4

84 Harun Jamoul 2:3

75 Oliver Laszló Tihanyi 2:2

45 Daniel Gottfried 2:1

40 Stefan Binder 1:1

5 Thomas Tiefengraber 1:0

