Corona und kein Ende in Sicht: Interview mit Michael Dominkowitsch, Obmann ASKÖ Neutal

Details Samstag, 23. Januar 2021 08:30

Auch wenn Corona derzeit den Sport fest im Griff hat, muss es irgendwann ja weitergehen. Mit der Lockdown-Verlängerung sind wieder kleine Hoffnungen zerschlagen worden. Was im Trubel der Wintersport-Events untergeht: Amateur- und Jugendsport stehen nach wie vor still. Die Veranstalter von regionalen Ligen und Meisterschaften werden im Unklaren gelassen, Kinder dürfen seit Monaten nicht trainieren. Der Breitensport (ausgenommen die heilige Kuh Alpinski) wurde beim Aufmarsch der Minister nicht einmal vom ressortzuständigen Vizekanzler Werner Kogler erwähnt - deutlicher kann man den Status des für die Gesundheit so wichtigen Freizeitsports in Österreich nicht demonstrieren. Wahrscheinlich scheint nun aber, dass die begonnene Meisterschaftsrunde Corona- bedingt wohl kaum regulär beendet werden kann. Frühestens Ende April dürfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs realistisch sein. Schließlich braucht es auch einen gewissen Vorlauf an Trainings, um die Gesundheit der Aktiven nicht zu gefährden.

Ligaportal befragte die verantwortlichen Vereins- Funktionäre aller Ligen und Klassen im Burgenland, wie sie die momentane Situation sehen: Heute steht uns Michael Dominkowitsch, Obmann ASKÖ Neutal, Rede und Antwort.

Ligaportal: Wie war man mit dem sportlichen Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Dominkowitsch:“ Eigentlich waren wir zufrieden, vom Sportlichen und der Platzierung hat es gepasst, schade, dass der Corona bedingte Abbruch kam

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein, wie geht man mit der Ungewissheit um, ob und wann wieder gespielt werden kann.

Dominkowitsch: „Die Stimmung ist, wie überall glaube ich, nicht gut. Die Ungewissheit, man kann nichts planen, keine weiß, wann es weitergeht.“

Ligaportal: Die Regierung hat in einer Pressekonferenz verkündet, der Lockdown ist ein Marathon mit den letzten 10 Kilometer vor „normalem Sommer“, glauben sie daran?

Dominkowitsch: „Es ist momentan schwer, etwas zu glauben, wenn es nicht bald mit dem Training im Freien losgeht, besonders bei der Jugend, die haben bereits seit sechs Monate nicht trainiert und da werden einige nicht mehr zum Training kommen.“

Ligaportal: Fußball- Meisterschaft mit der Auflage, die Zuschauer müssen FFP2 Mundschutz tragen.

Dominkowitsch: „Das kann ich mir nicht vorstellen, auch mit den nur zugelassenen 100 Zuschauer kann es wirtschaftlich nicht weitergehen.“

Ligaportal: Hat man im Herbst Corona-bedingt mit deutlich weniger Zuschauern das Auslangen finden müssen, daraus resultierend kam es auch zu Umsatzeinbußen. Haben die Spieler auf Gehälter verzichtet?

Dominkowitsch: „Ja, die Spieler haben auf einen Teil der Zahlungen verzichtet und sind uns entgegengekommen.“

Ligaportal: Hat Ihr Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Dominkowitsch: „Wir haben die Unterlagen eingereicht und ziemlich schnell die Zahlung erhalten, das verlief reibungslos.“

Ligaportal: Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Dominkowitsch: „Eigentlich nicht, aber wir haben diese Wochen eine virtuelle Vorstandssitzung und sollte sich ein günstiger Transfer ergeben, werden wir aller Voraussicht nachzuschlagen, aber ansonsten soll die Mannschaft wachsen und junge Spieler eingebaut werden.“

Ligaportal: Denken Sie, dass – anders als im Frühjahr 2020 – im Frühjahr 2021 gespielt werden kann, also ab März oder April?

Dominkowitsch: „Ich denke, irgendwann wird es schon losgehen, damit die restliche Herbstsaison zu Ende gespielt werden kann, wir haben noch acht Begegnungen zu spielen.“

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Verein für die Zukunft alles Gute.