Top-Trainer der Hinrunde – Josef Kühbauer im Wordrap

Details Mittwoch, 09. Dezember 2020 10:23

Die Hinserie in den Amateurligen im Burgenland zeigte, obgleich sie früher beendet wurde, dass die Dichte an herausragenden Trainern vergleichsweise hoch ist. Deren taktische Qualität, fachliche Kompetenz und Motivationskünste sind unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer aus allen Ligen aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. In diesem Teil folgt ein Wordrap mit Josef Kühbauer - dem 52- jährigen Erfolgstrainer des ASV Siegendorf, der mit seiner Mannschaft im Frühjahr in die Regionalliga aufsteigen will, soweit es mit dem Spielbetrieb in der Covid-19 Zeit möglich sein wird.

ASV Siegendorf: „Große Tradition, gutes Umfeld.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Weil es mir Spaß macht“.

Wie lange schon im jetzigen Verein: „18 Monate.“

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Spaß, Freude und der Umgang mit Menschen“.

Gib es eine neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Mitarbeiter bei der Post.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Ehrgeizig, möchte immer das Beste.“

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Mit vielen Charakteren zusammenarbeiten, und wenn möglich, die Spieler weiterbilden.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: „Mattersburg, Rohrbach“



Der sportlich größte Erfolg: „Aufstieg mit Mattersburg in die 2. Liga.“

Welcher internationale Trainer ist zur Zeit der Beste für sie: „Jürgen Klopp.“

Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Meisterschaft: „Sehr zufrieden.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Wir wollen in die Regionalliga aufsteigen.“

Frauenfußball ist: „Schön anzuschauen, mir kommt vor, dass ein ehrlicher Fußball gespielt wird, ohne Schauspielerei.“

Der schönste Song ist: „Da gibt es einige.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „Biografien.“

Das bringt mich zum Lachen: „Wenn mich mein kleiner Sohn in der Früh anlacht.“

Das ärgert mich: „Nörgeleien, alles Schlechtmacher.“

Lebensmotto:“ Immer fröhlich sein.“

Ligaportal: „Für den Amateurfußball sehr wichtig, weil man Informationen über unterklassige Vereine bekommt.“

Foto: Kühbauer