Top-Trainer der Hinrunde – Josef Furtner im Wordrap

Die Hinserie in den Amateurligen im Burgenland zeigte – obgleich sie früher beendet wurden - dass die Dichte an herausragenden Trainern vergleichsweise hoch ist. Deren taktische Qualität, fachliche Kompetenz und Motivationskünste sind unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. In diesem Teil folgt ein Wordrap mit Josef Furtner - dem 56-jährigen Erfolgstrainer vom SC Ritzing, der nach dem Aufstieg in der Saison 2017/18 den SC immer im oberen Tabellendrittel positionieren konnte.

SC Ritzing: „Ein cooler Verein.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Nach meiner Fußballerkarriere habe ich mit dem Nachwuchs als Trainer angefangen und bin dabeigeblieben.“

Wie lange schon im jetzigen Verein: „6 Jahre“.

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Bewegung, Umgang mit jungen Menschen, Spaß und Freude

Gib es eine neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Polizist.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Ruhig, sachlich und konzentriert

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Immer mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: „Deutschkreutz.“

Der sportlich größte Erfolg: „Als Spielertrainer Aufstieg in die Regionalliga mit Deutschkreutz.“

Welcher internationale Trainer ist zur Zeit der Beste für sie: „Julian Nagelsmann.“

Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Meisterschaft: „Im Großen und Ganzen sehr zufrieden.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Wir wollen um den Meistertitel mitspielen.“

Frauenfußball ist: „Er gehört einfach dazu.“

Der schönste Song ist: „Da gibt es einige.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „Biographie von Steven Paul Jobs.“

Das bringt mich zum Lachen: „Selbstironie.“

Das ärgert mich: „Unpünktlichkeit.“

Lebensmotto: „Es soll immer ein bisschen Spaß dabei sein.“

Ligaportal: „Eine gute Informationsquelle über dem Fußball.“