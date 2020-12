Top-Trainer der Hinrunde – Roman Fennes im Wordrap

Details Donnerstag, 10. Dezember 2020 07:37

Die Hinserie in den Amateurligen im Burgenland zeigte, obgleich sie früher beendet wurde, dass die Dichte an herausragenden Trainern vergleichsweise hoch ist. Deren taktische Qualität, fachliche Kompetenz und Motivationskünste sind unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer aus allen Ligen aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. In diesem Teil folgt ein Wordrap mit Roman Fennes - dem 53- jährigen Trainer des SV St. Margarethen, der Überraschungsmannschaft der vergangenen Herbstsaison, welche zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz der Burgenlandliga positioniert ist.

SV Sankt Margarethen: „Große Tradition, klare Philosophie.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Ich war aktiver Fußballer und Fußball ist ein Teil meines Lebens.“

Wie lange schon im jetzigen Verein: „12 Monate.“

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Teilweise anstrengend, spannend und voll interessant.“

Gib es eine neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Marktmanager bei Billa“.

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Ehrgeizig, umgänglich nach allen Seiten, das heißt für Spieler und Funktionäre.“

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Das man Woche für Woche vor neuen Herausforderungen steht.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: „FC Deutschkreutz.“

Der sportlich größte Erfolg: „Als Spieler Aufstieg mit dem FC Deutschkreutz in die Regionalliga.“

Welcher internationale Trainer ist zur Zeit der Beste für sie: „Jürgen Klopp.“

Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Meisterschaft: „Sehr zufrieden.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Einstelliger Tabellenplatz, Einbau von jungen Spielern.“

Frauenfußball ist: „Es ist ein Boom und eine Bereicherung im Fußballsport.“

Der schönste Song ist: „An Tagen wie diesem.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „Fußball-Fachzeitschriften.“

Das bringt mich zum Lachen: „Ein guter Schmäh.“

Das ärgert mich: „Unehrlichkeit.“

Lebensmotto:“ In die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit.“

Ligaportal: „Informatives, kompetentes Medium“