SC Pinkafeld: "Wir wollen den momentanen Tabellenplatz halten"

Nach dem Weggang von Trainer Maximilian Senft im Sommer 2022 hatte der SC Pinkafeld in der neuen Saison Startschwierigkeiten, nach fünf Runden lag man mit zwei Pünktchen an der vorletzten Stelle des Rankings. Aber ab diesem Zeitpunkt griffen die Zahnräder ineinander, es wurde der Turbo geschaltet und die Mannen um Trainer Christoph Monschein legten eine Serie von Siegen hin, unterbrochen nur durch eine Niederlage. Am Ende der Hinrunde stand man auf dem 5. Tabellenplatz, der den gezeigten Leistungen entsprach. Mit Neuzugang David Korherr hat man einen schussgewaltigen Stürmer in den eigenen Reihen, der es bislang auf 14 Treffer brachte.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Christoph Monschein, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Monschein: „Wir hatten einen schwierigen Start, die Vorbereitung war nicht ideal. Es hat ein wenig gedauert, bis das neue Trainerteam und der Kader zueinander gefunden haben. Ab der 5. Runde ging es dann los und wir haben bis zum Saisonende neun Spiele gewonnen.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Monschein: „Wir haben zu viele Gegentore bekommen, haben nur zwei Mal zu null gespielt. Das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall ändern wollen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Monschein: „Auf jeden Fall, es haben alle gut in die Mannschaft gefunden. Ein Glücksfall ist David Korherr, der von der steirischen Unterliga Süd gekommen ist und als Goalgetter voll eingeschlagen hat.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Monschein: „Wir haben mit Dominik Kracher ein junges Talent von Neuberg geholt, der bestimmt in unserer Mannschaft seinen Weg machen wird, dafür hat uns Mate Bela verlassen.“

Ligaportal: Wie hat der SC die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Monschein: „Wir haben nach einer kurzen Pause drei Wochen lang weitertrainiert. Es gab dann einen Leistungstest, anschließend haben die Spieler ein Heim-Trainingsprogramm bekommen. Am 12. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining. Das erste Vorbereitungsspiel ist am 21. Januar gegen die SpG Edelserpentin.“

Ligaportal: Nach dem 5. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Monschein: „Wir sind eine junge Mannschaft und wir möchten uns weiterentwickeln, den momentanen Tabellenplatz halten. Der Erfolg kommt dann von selbst.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Monschein: „Das wir bestimmt noch ein heißer Kampf zwischen Parndorf und Oberwart. Eine Vorentscheidung wird es in der 18. Runde geben, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen.“