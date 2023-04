Edi Stössl ist der neue Coach in Horitschon

Details Montag, 03. April 2023 18:29

Nicht lange hat der Vorstand vom ASK Horitschon gebraucht, um einen neuen Trainer zu präsentieren. Die Wahl ist auf Edi Stössl gefallen, der bis zum letzten Wochenende noch die Mannschaft von Lockenhaus/Rattersdorf, II. Liga Mitte, trainiert hat. Der neue Mann an der Seitenlinie ist bekannt dafür, dass er gerne mit jungen Spielern arbeitet und diese auch fördert.

Der Vorstand unisono: „Er erfüllt alle Kriterien des Vereins für eine gute, langfristige Zusammenarbeit“

„Edi Stössl hat uns in einem Gespräch überzeugt, dass er die richtige Besetzung für diese Position ist. Er hat gute Vorstellungen, wie er an die Sache rangehen wird, die momentane Situation angreifen will und dass er gerne mit jungen Spielern arbeitet, das war ein Hauptaugenmerk von uns, da wir einen jungen Kader haben“, so der sportliche Leiter Lukas Poglitsch. „Er plant eine langfristige Zusammenarbeit, was wir auch möchten, wenn es sportlich und menschlich gut passt“, so Poglitsch abschließend.

Edi Stössl

Ligaportal.at bat Edi Stössl zum Interview:

Ligaportal: Wie ist es zu der kurzfristigen Zusammenarbeit gekommen, so waren doch noch bei Lockenhaus/Rattersdorf unter Vertrag?

Stössl: „Horitschon ist an mich herangetreten, wir haben ein Gespräch geführt, welches sehr harmonisch verlaufen ist. Da ich bei meinem bisherigen Verein noch unter Vertrag stand, bin ich mit der Bitte um die Vertragsauflösung an den Vorstand herangetreten und da sie mir keine ich Steine in den Weg legen wollten, haben Sie mich freigegeben. Das fand ich als einen ganz tollen Zug vom Verein, dafür bin ich sehr dankbar.“

Ligaportal: Welche Vorstellungen für die Arbeit als Trainer in Horitschon haben Sie?

Stössl: „Ich habe dem Vorstand gesagt, wie ich es angehen würde, offen und ehrlich, so wie es meine Charaktereigenschaften sind und dem Verein hat das offensichtlich gefallen und so wurden wir uns handelseinig.“

Ligaportal: Wann beginnen sie mit dem Training?

Stössl: „Ich bin zurzeit auf einem Seminar, am Dienstag werde ich mich bei den Spielern in Lockenhaus verabschieden und am Mittwoch werden ich die Mannschaft das erste Mal trainieren, ich freue mich, alle Spieler kennenzulernen und mit ihnen in eine positive sportliche Zukunft zu gehen.“

