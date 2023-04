Benjamin Posch neuer Chef-Trainer in Pinkafeld

Details Mittwoch, 05. April 2023 19:24

Völlig überraschend trennte sich heute am Vormittag der Tabellensiebten SC HERZ Pinkafeld von Trainer Christoph Monschein. Überraschend deswegen, denn zum Start der Hinrunde hatte der Trainer um zwei Punkte weniger nach fünf Begegnungen als in der Rückrunde und man hielt damals an ihm fest. Danach startete Monschein eine sensationelle Serie mit zehn Siegen in Folge, unterbrochen nur von einer Niederlage.

„Wir erwarten neue Impulse für die Mannschaft.“

Obmann Mario Windhofer nahm folgendermaßen Stellung zum überraschenden Trainerwechsel: „Wir haben uns am Montag intern zu einem Trainerwechsel entschieden, die nicht befriedigenden Ergebnisse waren nicht ausschlaggebend, es hat inhaltliche Themen unsererseits gegeben. Darum haben wir uns für die kompetenten Co-Trainer entschieden, welche beide schon als Cheftrainer in anderen Vereinen tätig waren, Benjamin Posch in Korkisch Rotenturm und Lukas Halwachs in Schlaining. Bis zum Saisonende soll diese Lösung zum Erfolg führen. Es ist definitiv unsere Erwartung, dass die beiden der Mannschaft neue Impulse geben können und das war auch der Grund unserer Entscheidung.“

Benjamin Posch will den Turnaround schaffen

Der neue Chef-Coach Benjamin Posch ist ein Pinkafelder Urgestein, der bereits als Spieler und Nachwuchstrainer in Pinkalfeld aktiv war. Vor sechs Jahren war er schon einmal Co-Trainer der Kampfmannschaft, anschließend wechselte er zum ASKÖ Korkisch Rotenturm. Beruflich ging Benjamin Posch für zwei Jahre nach China, um nach seiner Rückkehr als Co-Trainer von Maximilian Senft den SC und die Frauen vom FC Burgenland zu trainieren. Seit dem Beginn dieser Saison war er Co-Trainer von Christoph Monschein, um nun als Chef-Coach den SC Pinkafeld wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Benjamin Posch in Aktion an der Seitenlinie

Ligaportal.at bat Benjamin Posch zum Interview:

Ligaportal: Wie werden Sie es angehen, dass der SC wieder zu mehr Punkte kommt?

Posch: „Grundsätzlich werden wir einiges vom Weg von Christoph Monschein mitnehmen, aber jetzt geht es darum, die gezeigten Trainingsleistungen auf den Platz zu bringen und umzusetzen.“

Ligaportal: Was werden sie besser machen?

Posch: „Die Aufgabe von Lukas Halwachs und mir wird sein, wir wollen klarer mit unseren Ideen sein, mit und gegen den Ball, und die Energie, die wir im Training an den Tag legen, auch auf das Spielfeld am Wochenende mitnehmen. Das sind unsere momentanen, kurzfristigen Ziele.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Saisonende?

Posch: „Unser Saisonziel ist ein Platz in den Top fünf und wir sind überzeugt, dass uns das gemeinsam mit der Mannschaft gelingen wird. Es müssen wieder Punkte auf das Konto kommen. Der Turnaround muss kommen, wir benötigen wieder Siege, damit wir gemeinsam weiter vorankommen.“

