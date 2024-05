ASV Siegendorf gewinnt den Raiffeisen-Cup im Elfmeterschießen

Cup

Mit großer Spannung wurde das gestrige Raiffeisen-Cup-Finale erwartet, als der Leader der Burgenlandliga, der ASV Siegendorf den RLO -Verein ASV Draßburg im PAC-Sportpark empfing. Es entwickelte sich ein spannender Pokal-Fight, der nach der regulären Spielzeit mit dem Elfmeterschießen endete, welches die Heimischen mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Damit haben die Schützlinge von Erfolgstrainer Niklas Schilhan das Double eingesackt.

Offener Schlagabtausch

In den ersten 15 Minuten ließen beide Mannschaften Vorsicht walten, keine wollte ins offene Messer laufen. In der 19. Minute der erste Angriff der Gäste, ein zielgenauer Pass von der Mittellinie von Florian Krutzler auf Tizian Marth, der hat dann links in der Box die große Chance auf den Führungstreffer. Der Abschluss wird aber von der Abwehr der Heimischen abgeblockt. In der 26. Minute gibt es nach einem Foul von Torwart Bernd Aineter an Lukas Grozurek einen Penalty für Siegendorf; Mario Steffel legt sich das Leder zurecht, aber Goalie Aineter ahnt die Ecke und konnte den Strafstoß parieren. In der 33. Minute wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits nicht gegeben. In der 40. Minute verhinderte eine weitere Abseitsstellung der Auswärtigen deren Führungstreffer. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es dann so weit, die Hausherren gingen mit 1:0 in Führung, als ein Flachschuss von Lukas Grozurek nur das Aluminium traf, und Aleksandar Dimic kann am zweiten Pfosten seelenruhig abstauben und schießt hoch ins leere Tor ein. Mit der 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Es blieb spannend bis zum Schluss

In der 50. Minute hatten die Gäste Pech, Florian Krutzler trifft nach einem schön vorgetragenen Angriff nur die Latte. Sechs Minuten später erneut eine gute Gelegenheit für die Pürrer-Truppe den Ausgleich zu erzielen, aber Tizian Marth bringt das Spielgerät aus spitzem Winkel nicht in den Maschen der Hausherren unter. In der weiteren Folge hatten beide Mannschaften die Gelegenheit, einen Treffer zu erzielen, konnten diese aber nicht nutzen. In der 73. Minute wurden die Gäste für ihre Offensivbemühungen belohnt; nach einem Eckball schraubte sich Andreas Lemut in den zweiten Stock hoch und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Bis zum Schlusspfiff hatten beide Mannschaften den Lucky Punch vor den Füßen, aber es blieb bis zum Abpfiff beim 1:1-Remis. Im anschließenden Elfmeterschießen behielten die Hausherren mit 4:3 die Oberhand und konnten sich über das Double riesig freuen.

Stimmen zum Spiel

Niklaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Man hat schon gesehen, was in der nächsten Saison in der Regionalliga auf uns zukommt; es war ein Schlagabtausch, teilweise mit offenem Visier. Wir haben die Mehrzahl an Torchancen gehabt, zudem noch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit vergeben. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass uns wichtige Spieler gefehlt haben, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, zumal wir das Elfmeterschießen gewonnen und das Double geholt haben.“

Mario Pürrer, Trainer ASV Draßburg:

„Wir haben defensiv begonnen, dadurch ist Siegendorf besser ins Spiel gekommen. Trotzdem haben wir auch einige Torchancen gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann so gespielt, wie wir uns es vorgenommen hatten, und kamen auch zum verdienten Ausgleichstreffer. Das Elfmeterschießen ist eine Glücksache und das hatten wir heute leider nicht. Ich kann Siegendorf nur zu diesem Double gratulieren und wünsche ihnen viel Erfolg in der RLO.“

