Bad Sauerbrunn stoppt seine Negativserie: 2:0 -Sieg gegen Klingenbach

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 08:01

Am gestrigen Mittwoch fand das erste Spiel der 29. Runde in der Burgenlandliga statt. Der SC Bad Sauerbrunn empfing den Tabellennachbarn ASK Klingenbach. Es entwickelte sich eine ziemlich einseitige Partie, in der die Hausherren klar dominierten. Die Hatzl-Truppe kann sich bei ihrem Torwart Stefan Schuller bedanken, dass sich die Niederlage im Rahmen gehalten hat, denn mit unzähligen Paraden und tollen Reflexen auf der Torlinie brachte er die Stürmer der Heimischen fast zur Verzweiflung.

Die Hausherren begannen stark

Die Hausherren nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und bereits in der 6. Minute erspielten sie sich eine Dreifachchance; nachdem Mario Cerny und Michal Kozak an Stefan Schuller scheitern, ist es Timotej Toth, der mit seinem Distanzschuss den Himmel trifft. In der 18. Minute spielte David Gabriel Matis die halbe Hintermannschaft der Gäste schwindelig, scheitert dann am bisher überragenden Goalie Schuller, den Nachschuss vergibt Kozak. Die Angriffe der Gastgeber rollen weiter in Richtung Klingenbacher Tor, Matis scheitere aber erneut an Torhüter Schuller. In der 45. Minute das erste Lebenszeichen der Auswärtigen. Nach einem Eckball von Frantisek Lady kommt Alessandro Blazevic aus dem Rückraum mit vollem Tempo zum Kopfball. Goalie Stifter kann sich hier auszeichnen und verhindert die Führung der Gäste. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Zwei Kozak-Tore brachten den Sieg

In der zweiten Spielhälfte dauerte es bis zur 58. Minute, ehe die Hausherren zu ihrem ersten Treffer kamen; nach einem Eckball kommt das Leder zu Benjamin Knessl, dessen Abschluss wird abgeblockt, der Ball landet irgendwie vor den Füßen von Kozak und der hat aus kurzer Distanz keine Mühen, das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung unterzubringen. Zwanzig Minuten später ein genialer Angriff der Gäste, Jonas Kilian Ivancsits mit einem zielgenauen Diagonalball auf Alexander Fiedler; der nimmt das Leder gekonnt an und seine zielgenaue Flanke landet genau auf dem Kopf von Chromy, der setzt aber den Ball nur knapp am langen Eck vorbei. Das hätte der Ausgleichstreffer sein können. Dafür im Gegenzug das 2:0 für die Hausherren, als ein Pass in die Mitte von Philipp Puchegger Goalgetter Kozak erreichte und der fackelte nicht lange herum und lochte ein. (80.) Mit diesem Doppelpack erhöhte Kozak sein Torekonto auf 22 Treffer.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir hatten heute wieder viele Torchancen wie schon in den letzten Spielen, aber wenigstens hat es dieses Mal für einen Dreier gereicht. Der Sieg geht absolut in Ordnung, wir haben das Spiel bestimmt und nur die tolle Leistung des gegnerischen Torwartes hat einen höheren Sieg verhindert. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, leider haben wir den fünften Platz im Ranking, den wir uns vorgenommen haben, nicht erreicht.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben heute unsere schlechteste Saisonleistung geboten; Bad Sauerbrunn war von Beginn an aggressiv, bissig und konnte schalten und walten, wie es ihnen gefiel; meine Mannschaft hat überhaupt nicht dagegengehalten. Wenn es zum Ende der Meisterschaft um nichts mehr geht, ist der kämpferische Einsatz der Spieler eine Charakterprüfung und diese haben sie heute nicht bestanden. Dazu kommt noch, dass wir mit drei verletzten Spielern die Heimreise antreten mussten.“

