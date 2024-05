Karner trifft: Schattendorf siegt knapp gegen Deutschkreutz

Spielberichte

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 07:43

In der 28. Runde der Burgenlandliga stand am gestrigen Dienstagabend das Nachtragsspiel zwischen dem SV Schattendorf und FC Deutschkreutz auf dem Programm. Die Hausherren konnten nach der Entledigung aller Abstiegssorgen befreit aufspielen. Deutschkreutz kommt mit der Empfehlung eines 9:0 Sieges gegen Rudersdorf in das Grenzstadion. In einer nicht sehr hochklassigen Partie behielten die Hausherren dank eines späten Treffers die Oberhand und siegten knapp mit 1:0.

Torchancen waren Mangelware

Beide Mannschaften starteten zaghaft in dieses Match, darauf bedacht, nicht ins offene Messer zu laufen. Die meisten Spielzüge fanden zwischen den beiden Strafräumen statt, es fehlte meistens der letzte Pass. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es einen Kopfball von Darko Anicic, der ans Aluminium des Gehäuses der Auswärtigen krachte, somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Routinier Karner erzielt das 1:0

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel so vor sich hin, beide Mannschaften waren bemüht, in die Nähe des gegnerischen Strafraumes zu kommen, aber es fehlte meistens der letzte Pass. In der 70. Minute rettete Daniel Haring auf der Torlinie einen Lupfer eines Deutschkreutzer Spielers, Goalie Alexander Bernhardt war bereits geschlagen. In Minute 72 bewies Trainer Andreas Walzer ein glückliches Händchen beim Spielerwechsel, er schickte Routinier Gerhard Karner aufs Spielfeld und der dankte es ihm in der 80. Minute mit einem strammen Schuss ins kurze Eck zur 1:0-Führung für die Hausherren. Im Anschluss daran versuchten die Auswärtigen, den Ausgleichstreffer zu erzielen, der ihnen fast in der 90. Minute gelungen wäre, als nach einem Eckball das Leder von der Torlinie weggeschlagen wurde.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein sehr ausgeglichenes Match mit wenig Torchancen während der gesamten Spielzeit. Nach dem Seitenwechsel gab es einige Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Wir konnten heute ohne Druck Fußball spielen und ein Kompliment gilt dem Trainerteam, die haben heute die Mannschaft optimal eingestellt.“

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Meine Mannschaft hat heute eine katastrophale Leistung gezeigt, kein Punch oder Zunder waren in den Aktionen zu sehen. Schattendorf waren heute eindeutig gefährlicher als wir. Beide unseren Torchancen in der zweiten Halbzeit wurden von Schattendorfer Spielern auf der Torlinie gerettet.“

