SV Klöcher Bau Oberwart mit dem ersten Zugang für die neue Saison

Details Montag, 05. Juni 2023 11:00

Der frühe Vogel fängt den Wurm, so könnten man den ersten Transfer des SV Klöcher Bau Oberwart titulieren. Bereits vor dem Ende der laufenden Meisterschaft sind die sportlich Verantwortlichen vom SV aktiv geworden und haben David Gräf, den Offensiv-Allrounder vom ASK Horitschon verpflichtet, der die Truppe von Trainer Patrick Tölly in der RLO verstärken soll.

Ausbildung nach Maß

Die Karriere des 20-Jährigen begann im März 2009 beim FC Krumbach, ab 2012 spielte er in der Jugend des SV Scheiblingkirchen-Warth. Im Juli 2015 übersiedelte David Gräf in die NÖ-Akademie nach St. Pölten, wo er bis Juli 2020 in den Teams U15, U16 und U18 seine Ausbildung vorantrieb. Ein Jahr beim Bundesligist TSV Hartberg und die letzten beiden Saisonen beim ASK Horitschon machten aus einem Nachwuchsspieler einen gestandenen Leistungsträger im Erwachsenen-Fußball. Nun möchte er bei der SV Klöcher Bau Oberwart den nächsten Schritt machen und seine Leistungen in der Regionalliga Ost erbringen. In der abgelaufenen Saison kam er beim ASK Horitschon in 17 Spielen der Kampfkampfmannschaft zum Einsatz und konnte dabei zehnmal seine Visitenkarte im gegnerischen Tor abgeben. Beim Hinrundenspiel gegen Oberwart musste David Gräf nach 37 Minuten verletzt vom Platz und fiel für die restliche Herbstsaison aus, bei der 2:3-Niederlage im April 2023 im Informstadion erzielte David Gräf beide Treffer für den ASK Horitschon.

David Gräf mit Sportkoordinator Peter Lehner nach der Vertragsunterzeichnung

Peter Lehner (Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart):

„David Gräf hat in St. Pölten und Hartberg eine hervorragende Ausbildung genossen und hat aufgrund dieser Grundlagen im letzten Jahr in Horitschon den nächsten Schritt gesetzt. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich in der Burgenlandliga beweisen können und dabei gezeigt, dass in ihm riesiges Potenzial schlummert. Die Gespräche mit David Gräf haben uns überzeugt, dass er ein hungriger Spieler ist, der sich in der Regionalliga durchsetzen will. Wir sind überzeugt, dass er perfekt in unser Anforderungsprofil passt und dass er aufgrund seiner variablen Einsatzmöglichkeiten unser Offensivspiel bereichern wird.“

David Gräf (Neuzugang SV Klöcher Bau Oberwart):

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der SV Oberwart. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und hoffe auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Siegen.“

Foto: SV Oberwart

