USV Halbturn: Durchmarsch zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in die Burgenlandliga

Details Montag, 03. Juli 2023 17:12

Die Gemeinde Halbturn feiert 2023 ein wahres Jahr der Jubiläen. Die Gemeinde selbst feiert ihr 350-jähriges, durchgängiges Bestehen. Die Freiwillige Feuerwehr Halbturn wird 125 Jahre, und der Fußballverein wird 100 Jahre alt – genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem Herbstmeistertitel, fünf Punkte Vorsprung vor dem Nächstplatzierten, gelang dem USV die erste Überraschung, zum Ende der Meisterschaft 2022/23 war die Sensation perfekt, der USV Halbturn zieht in die höchste Burgenländische Fußballliga ein. Damit gelang der Elf von Professor Peter Herglotz als einer der wenigen burgenländischen Mannschaften das Husarenstück – der Durchmarsch von der 1. Klasse in die Burgenlandliga

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Werner Hoffmann, ob er nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg in die Burgenlandliga gerechnet hat und wie er die Chancen seines Vereines in der höchsten Burgenländischen einschätzt und ob sich der Verein kadermäßig verstärken wird.

Ligaportal: „Für Sie war der Herbstmeistertitel bereits eine große Überraschung, nun ist der Aufstieg in die Burgenlandliga perfekt. Im Interview im November 2022 hatten sie geäußert, dass nach dem Aufstieg in die II. Liga dort gedanklich kein vorderer Platz infrage gekommen wäre, jetzt ist der Durchmarsch gelungen. Wie sie schon im Herbst sagten, anlässlich der 100-Jahrfeier wäre der Aufstieg das Nonplusultra. Was waren die Hauptgründe für den Aufstieg?“

Hoffmann: „Die Gründe dafür waren eine ausgezeichnete Herbstrunde, welche wir gespielt haben und als wir im Frühjahr die ersten beiden Spiele gegen die unmittelbaren Konkurrenten Deutsch Jahrndorf und Illmitz gewonnen hatten, dann war klar, dass wir vorn dabeibleiben werden. Mit den acht Punkten Vorsprung haben wir uns dann mit dem Aufstieg in die Burgenlandliga beschäftigt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Kader aus, sind viele junge, entwicklungsfähigen Spielern vorhanden und auf welchen Positionen gibt es noch einen Handlungsbedarf, wird ein sogenannter Kapazunder verpflichtet, der die Mannschaft auf dem Spielfeld führen soll?

Hoffmann: „Wir haben etliche junge Spieler im Kader, die den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen können. Im Vorbereitungsspiel gegen Rohrbach hat der 16-jährige Jan Schneider sein erstes Tor für die Kampfmannschaft geschossen. Als Zugänge haben wir bis jetzt Ibrahim Kamasik vom FC Winden und Lukas Burian vom SC Gattendorf, Andrej Gabura wird uns verlassen. Mehr Spieler wollen wir nicht holen, da wir ansonsten unserem Nachwuchs den Weg in die Kampfmannschaft versperren. Kapazunder zu verpflichten, überlassen wir den Mannschaften, die um den Aufstieg in die RLO kämpfen werden.“

Ligaportal: Nach dem Aufstieg in die Burgenlandliga, welche Ziele steckt Ihr Euch für das erste Jahr?

Hoffmann: „Das Ziel ist ganz klar definiert, wir wollen das erste Jahr in der Burgenlandliga überstehen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In dieser Liga gibt es einige Mannschaften, die unerreichbar sind, dann sind ein paar Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle, die nach beiden Richtungen ausschlagen können und der Rest wird gegen den Abstieg kämpfen.“

Ligaportal: Ist die Begeisterung über den Aufstieg auch im Ort zu spüren?

Hoffmann: „Auf jeden Fall, wir hatten am Samstag im Vorbereitungsspiel gegen Rohrbach 300 Zuschauer.“

Der USV Halbturn feiert den Meistertitel und den Aufstieg in die Burgenlandliga

Ligaportal.at sprach auch mit dem Erfolgstrainer Professor Peter Herglotz, mit welchen Erwartungen er in das Abenteuer Burgenlandliga geht.

Ligaportal: Die Saison in der Burgenlandliga beginnt in einem Monat. Mit welcher emotional-persönlichen und sportlichen Erwartung gehen Sie in die Saison?

Herglotz: „Wir haben den Durchmarsch von der 1. Klasse bis in die Burgenlandliga geschafft, es herrscht eine unbeschreibliche Euphorie in der Mannschaft.“

Ligaportal: Trauen Sie Marco Hoffmann zu, auch in der Burgenlandliga in der Torschützenliste ganz vorn dabei zu sein?

Herglotz: „Das hängt ganz von der Mannschaft ab, wie stark wir nach vorn spielen können, wie er ihn in Szene gesetzt wird. Wir haben eine verdammt schwierige Auslosung, die ersten fünf Gegner sind unter anderem Siegendorf, Parndorf und Ritzing.“

Ligaportal: Aber danach kommen machbare, leichtere Gegner.

Herglotz: „Das ist richtig, aber ich hoffe, dass wir auch in den ersten fünf Matches punkten werden, denn nach fünf Niederlagen zum Saisonbeginn ist es schwierig, die Mannschaft wieder aufzurichten.“

Ligaportal: Das Team besteht immer aus vielen einzelnen Akteuren, mit Stimmungen, Formtiefen, Läufen … wie sehr ist ein Trainer auch Psychologe?

Herglotz: „Natürlich muss man auf psychologisch auf die Burschen eingehen, aber das Wichtigste ist, dass sie mental stark sind und mit dem Druck umgehen können. Einen psychisch labilen Spieler aus seinem Tief herauszuholen, ist nicht einfach.“

