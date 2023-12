SV Sankt Margarethen: Wie ein Phönix aus der Asche

Burgenlandliga

Details Freitag, 15. Dezember 2023 16:21

Nach dem schlechten Abschneiden zum Ende der letztjährigen Saison und dem miserablen Start in die neue Saison mit fünf Niederlagen, unterbrochen nur durch einen Sieg, konnte einem angst und bange um den SV Sankt Margarethen werden. Plötzlich war man auf einem Abstiegsplatz gelandet, aber die Vereinsführung blieb ruhig und behielt die Nerven. Ab diesem Zeitpunkt zeigte die Lederer-Truppe, was in ihr steckt, und es gab eine Serie von sage und schreibe, acht siegreichen Matches und einem Remis, was schlussendlich den dritten Platz im Ranking bedeutete.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Günther Welz, ob er nach dem 9. Tabellenplatz zum Ende der letzten Meisterschaft mit dieser Leistungssteigerung in dieser Saison gerechnet hat. Ob es auf dem Transfermarkt neuen Zugänge oder Abgänge gegeben hat und welcher Platz zum Saisonende erwartet wird.

Ligaportal: Haben sie mit dieser Entwicklung ihrer Mannschaft gerechnet?

Welz: „Dass wir Dritter werden, habe ich nicht erwartet, ich habe mit einem Platz in den Top sechs gerechnet.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für diesen Erfolgslauf?

Welz: „Dass wir die Nerven nach dem relativen schlechten Saisonstart nicht verloren haben, immer an die Mannschaft geglaubt haben, kontinuierlich weitergearbeitet haben und als Einheit aufgetreten sind.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Welz: „Torwart Michael Wenzl, Thomas Jusits in der Abwehr, Martin Weixelbaum, das Laufwunder und Ernest Grvala, mit 11 Toren erfolgreichster Torschütze vom SV.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Welz: „Wir haben bislang nur einen Abgang, es ist Sebastian Hamm, der wieder nach Spanien als Sprachlehrer zurückkehrt. Er hat ein halbes Jahr bei uns gespielt, aber er möchte wieder in Spanien arbeiten. Wir haben keinen Bedarf, einen neuen Spieler zu holen, denn mit der zweiten Mannschaft sind wir auch vorn dabei, da gibt es genügend Potenzial, etwaige Ausfälle zu kompensieren.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Welz: „Wir möchten schon den dritten Platz behalten, wir wären damit sehr zufrieden, Siegendorf und Parndorf sind außer Reichweite, aber ansonsten kann es so weitergehen.“