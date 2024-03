Überflieger Sebastian Trenkmann entschied mit Hattrick die Partie mit 3:2 gegen Kohfidisch

Burgenlandliga

Gespannt durften die Zuschauer sein, wie sich der ASK Horitschon für die 2:10 Schlappe beim ASK Kohfidisch in der Hinrunde in der Burgenlandliga revanchieren wird. Die Blaufränkischen hatten in der Winterübertrittszeit viermal zugeschlagen, die Gäste hatten keinen Neuzugang. Die Hausherren revanchierten sich punktemäßig nach der Klatsche in der Herbstrunde und zwingen Kohfidisch mit 3:2 in die Knie.

Frühe Tore für beide Mannschaften

Die Begegnung startete für die Hausherren nicht gut, in der 4. Minute legte sich der Freistoßspezialist vom ASK Kohfidisch, Julian Binder, das Leder vor dem Strafraum der Heimischen zurecht und schlenzte den Ball zur 1:0-Führung von der Innenstange ins Gehäuse der Heimischen. Aber die Stössl-Truppe ließ nicht lange mit der Antwort auf sich warten, bereits in der 8. Minute ein zielgenauer Pass von Sebastian Trenkmann auf den pfeilschnellen Philip Wessely, der wird vom Goalie der Auswärtigen, Timon Grubmüller, von den Beinen geholt. Den dafür verhängten Penalty verwandelte Sebastian Trenkmann sicher zum 1:1 Ausgleich. In der Folge hatten die Gastgeber noch eine Vielzahl an Torchancen, aber diese konnten sie nicht verwerten, auch die Gäste lukrierten ihre Tormöglichkeiten, ohne das Leder im Kasten des Gegners unterzubringen. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Es blieb spannend zum Schluss

Kurz nach dem Wiederanpfiff, Dominik Huber wird von Martin Haller perfekt in Szene gesetzt, bedient dann mustergültig Sebastian Trenkmann und der muss den Ball zur 2:1-Führung aus wenigen Metern nur mehr über die Linie drücken. Die Hausherren blieben dominant, aber die Auswärtigen lauerten auf ihre Chance, die sie in der 58. Minute bekamen. Ein gelungener Pass zu Kevin Hasler, der setzte sich auf der Seite durch und sein Stanglpass landete bei Florian Englitsch und der fackelte nicht lange herum und es stand 2:2. Aber wieder ließen die Hausherren mit der Antwort nicht lange auf sich warten: in der 62. Minute wird Mario Rekirsch im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und es war abermals Sebastian Trenkmann, der den Strafstoß eiskalt in die Maschen des Gehäuses der Gäste versenkte. Mit diesem Hattrick übernahm der Paradestürmer der Hausherren mit 15 Treffern die Führung in der Torschützenliste der Burgenlandliga. Über die Rote Karte von Stefan Gaal gibt es auch etwas zu berichten, dass er zehn Minuten nach seiner Einwechselung wieder in die Kabine gehen konnte.

Stimmen zum Spiel:

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war eine sehr spannende Begegnung auf einem hohen Niveau, wir haben uns durch den frühen Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen lassen und haben uns schlussendlich mit 3:2 verdient durchgesetzt.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch

„Es war ein spannendes Match mit hohem Niveau, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es ist schade, dass ein fragwürdiger Elfmeter diese Partie entschieden hat.“