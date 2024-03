Klingenbach startet mit glücklichen Remis gegen Pinkafeld in die Frühjahrssaison

Burgenlandliga

Details Samstag, 02. März 2024 08:56

Der ASK Klingenbach empfing am Freitagabend den SC Pinkafeld zum Meisterschaftsspiel in der ersten Runde der Frühjahrssaison in der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften war diese Begegnung eine sogenannte Standortbestimmung für die neue Saison, besonders für die Halwachs-Truppe, die sich mit sieben Neuzugängen verstärkt hat. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der die Gäste vorwiegend das Sagen hatten, aber die vielen guten Torchancen nicht verwerten konnten. So blieb es bei einem glücklichen 2:2 Remis für die Hausherren.

Dominierende Gäste

Von Beginn an übernahmen die Gäste aus Pinkafeld das Kommando auf dem Spielfeld und diktierten das Spielgeschehen. Bereits in der 8. Minute die erste hochkarätige Torchance für die Gäste, aber Hannes Gamperl scheiterte am ausgezeichneten Goalie Stefan Schuller. Die Hausherren hatten im Anschluss daran durch Marco Laubner eine gute Tormöglichkeit, diese konnte er aber nicht verwerten. In der 22. Minute war es dann so weit, ein Corner wurde von den Hausherren zu kurz abgewehrt und Lukas Wenninger war zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. Nur fünf Minuten später, ein schön vorgetragener Angriff der Hausherren über mehrere Stationen, Marco Laubner mit einem Stanglpass auf Philipp Grafl und der vollendete zum 1:1-Ausgleich. In der 33. Minute entstand das 2:1 für die Auswärtigen, ein schönen vorgetragener Angriff auf der Seite, ein Stanglpass von Lukas Wenninger und David Korherr brauchte das Leder nur noch ins leere Tor zu schieben. Es gab weiter gute Torchancen der Hausherren, aber die konnten nicht verwertet werden, sodass die Seiten mit dem 2:1 für die Auswärtigen gewechselt wurden.

Klingenbach nun optisch überlegen

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste einige Tormöglichkeiten, die Führung auszubauen, aber das Visier der Stürmer war nicht richtig eingestellt. Einmal klatschte das Spielgerät nach einem Schuss von Lukas Wenninger an das Aluminium, das andere Mal war Goalie Stefan Schuller zur Stelle und verhinderte einen weiteren Treffer der Gäste. In der 69. Minute ein Schussversuch von Alessandro Blazevic, dieser wird von Phillip Grafl mit dem Kopf abgefälschte und landete im Kasten der Auswärtigen zum 2:2 Ausgleich. Im Anschluss daran gab es auf beiden Seiten noch Torannäherungen, aber es blieb schlussendlich beim für Klingenbach glücklichen 2:2 Remis.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Aus meiner Sicht haben wir heute 2:2 gewonnen. Wir sind miserabel in die Partie gestartet, haben nicht das auf das Spielfeld gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Spielhälfte waren wir zwar optisch überlegen, die besseren Torchancen hat aber Pinkafeld gehabt.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Torchancen meiner Spieler, wir hätten in der ersten Halbzeit höher führen können und müssen. Wir wurden heute leider nicht für die Überlegenheit meine Mannschaft belohnt und müssen uns mit dem 2:2 Remis zufriedengeben.“