FC Deutschkreutz und USV Halbturn trennen sich in einem aktionsarmen Match mit 0:0

Burgenlandliga

Details Sonntag, 03. März 2024 10:19

Gespannt durften die Anhänger vom FC Deutschkreutz sein, wie sich der FC mit dem neuen Trainer Roman Fennes zum Auftaktspiel der Rückrunde in der Burgenlandliga präsentiert. Im Hinspiel gingen die Gäste aus Halbturn auf eigenem Rasen mit 1:5 unter, allerdings hatte damals noch Peter Benes das Zepter in der Hand. Man merkte es beiden Mannschaften an, dass es das erste Spiel der Rückrunde war; es wurde vorsichtig agiert und Torchancen blieben Mangelware, schlussendlich trennte man sich mit einem gerechten Remis.

Viele Zuschauer, wenig Torraumszenen

Es war ein gut besuchtes Ligaspiel, an die 400 Zuschauer sind ins Stadion gepilgert, ein Drittel davon waren Halbturner Anhänger. Sie sahen ein wenig aufregendes Spiel, das Niveau blieb überschaubar, die Abwehrreihen hatten ihre Kontrahenten sicher im Griff. In den ersten 20 Minuten gab es kaum offensive Bemühungen beider Mannschaften, die Prämisse war, kein Tor zu bekommen. Die erste torgefährliche Situation resultierte in der 26. Minute nach einem Eckball, die Halbturner Spieler konnten aber mit ein paar Schüssen auf das Tor der Hausherren das Leder nicht im Gehäuse der Gäste unterbringen. Die zweite Torchance war für die Heimmannschaft reserviert, als ein Kopfball von Christopher Lipowsky an das Aluminium der Gäste knallte. Ansonsten gab es keine aufregenden Situationen vor dem Strafraum beider Mannschaften. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass die Seiten mit einem torlosen Remis gewechselt wurden.

Die zähe Partie findet seine Fortsetzung

In der zweiten Halbzeit wurde das Match nicht besser, die erste nennenswerte Situation war ein Kopfball in der 56. Minute von Marco Philip Hoffmann, der Goalie der Hausherren konnte aber den Ball vor der Torlinie abfangen. In der Folge gab es noch sogenannte Halbchancen, aber für Treffer haben sie nicht gereicht. Fazit dieser Begegnung: Die Punkte werden geteilt in einer Partie, die auch keinen Sieger verdient hätte.

Stimmen zum Spiel

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz

„Es war ein typisches erstes Rückrunden-Match, nach der mäßigen Vorbereitung habe ich heute nicht erwartet, dass auf dem Spielfeld ein fußballerisches Feuerwerk losgeht. Am Schluss nehme ich den Punkt gerne mit.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Was für uns heute wichtig war, dass wir angeschrieben haben und einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen konnten. Wir hatten zum Spielende hin noch die Möglichkeit für einen Lucky Punch, aber Ivan Hlushko konnte ihn nicht verwerten.“