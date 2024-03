Faustdicke Überraschung auf Siegendorfer Rasen – SV Sankt Margarethen schockt den Herbstmeister

Burgenlandliga

Details Sonntag, 03. März 2024 10:40

Der Tabellenführer der Burgenlandliga, der ASV Siegendorf, hat im Winter mächtig aufgerüstet, sechs Neuzugänge stehen zu Buche. Beim SV Sankt Margarethen hat man sich nach der ausgezeichneten Herbstserie mit nur einem Neuzugang begnügt. Beide Teams haben mit einer Siegesserie die Hinrunde beendet, man darf gespannt sein, wer die gute Form über die Winterzeit gebracht hat. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit die dominierende Mannschaft, aber sie ließen etliche hochkarätige Torchancen liegen und mussten sich schlussendlich mit einem Remis begnügen.

Siegendorf drückend überlegen

Der Zuschauerandrang war groß, über 700 Anhänger beider Mannschaften waren in den PAC – Sportpark gewandert und wurden nicht enttäuscht, denn sie sahen ein spannendes Spiel, das bis zum Ende nicht entschieden war. Die Hausherren übernahmen erwartungsgemäß die Initiative und schnürten die Auswärtigen in deren Spielhälfte ein. Bereits in der 5. Minute prallten Deni Stoilov und Mario Wenzl mit dem Kopf zusammen, beide Spieler mussten ausgewechselt werden. In der Folge blieben die Heimischen am Drücker, aber Lukas Szabo, Lukas Grozurek und Lukas Secco konnten das Spielgerät nicht im Kasten des Gegners unterbringen. Außerdem gab es einmal Elfmeteralarm, aber die Pfeife von Schiedsrichter Thomas Paukowits blieb stumm. So mussten sich die Fans vom ASV bis zur 30. Minute gedulden, ehe sie für einen Treffer ihrer Mannschaft jubeln konnten. Ein gekonnter Angriff von Lukas Secco über die Seite, er passt weiter zu Lukas Grozurek, der überwindet mit einem Lupfer die Defensive der Gäste und Mario Stefel war zur Stelle und lochte zum 1:0 ein. Ein weiterer Treffer wollte den Gastgebern nicht mehr gelingen, sodass die Seiten mit der knappen 1:0-Führung der Schilhan-Truppe gewechselt wurden.

Ausgleichstreffer fiel aus dem Nichts

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild auf dem Spielfeld, die Einheimischen drückten auf den zweiten Treffer, die Gäste verschanzten sich vor dem Strafraum. In der 60. Minute erkämpfte sich Gergö Fönyedi den Ball im Mittelfeld, steuerte allein auf das gegnerische Tor zu und konnte das Leder aus spitzem Winkel in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zum 1:1 Ausgleich unterbringen. Kurze Zeit später hatte er das 2:1 vor den Füßen, aber er donnerte das Leder aus ca. acht Meter Entfernung über das Tor. Nun wollten die Hausherren den erneuten Führungstreffer erzielen, der ihnen trotz aller Bemühungen nicht mehr gelungen ist.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Im Allgemeinen war es eine Partie, welche wir nicht Unentschieden spielen dürfen, wir haben viele hochkarätige Torchancen gehabt, konnten diese aber nicht verwerten. Die Gäste haben sich hinten mit einer Fünferreihe hineingestellt und kaum Torchancen gehabt. Es hätte zur Halbzeit leicht 3:0 für uns stehen müssen. In der zweiten Halbzeit machen die Gäste mit ihrem einzigen Angriff den 1:1 Ausgleich und verteidigten anschließen mit Mann und Maus das Remis.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Die Vorzeichen zu diesem Spiel waren für uns nicht gut, Stammtorhüter Michael Wenzl und Philipp Wenzl fehlten wegen Fieber und Spielmacher Ernest Grvala musste wegen einer Verletzung pausieren. Aber es hat sich gezeigt, dass wir in der Defensive perfekt gestanden sind, in der Offensive ist uns aber nicht viel gelungen. Letztlich war das Ergebnis eine große Überraschung für uns, auf diesem Weg kann ich unseren Spielern für die gezeigte Leistung nur gratulieren.“