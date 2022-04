Siegendorf eilt von Sieg zu Sieg: 4:0 gegen Kohfidisch

Details Samstag, 09. April 2022 09:59

Der ASV Siegendorf stand an diesem Wochenende vor einer vermeintlich leichten Aufgabe, der ASK Kohfidisch wurde im SVETA-GROUP SPORTPARK erwartet. Die Hausherren können in der Rückrunde der Burgenlandliga mit einer makellosen Heimbilanz aufwarten und möchte diesen Erfolg prolongieren. Nach einer in der zweiten Halbzeit guten Leistung setzte sich der Tabellenzweite mit einem klaren 4:0-Sieg durch und bleibt weiterhin der Verfolger Nummer eins von Parndorf.

Offene ersten 20 Minuten

In den ersten 20 Minuten wurde den 300 Zuschauern eine offene Partie angeboten, mit Torchancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute dann der Führungstreffer der Hausherren, als ein Angriff auf der linken Seite in die Mitte gespielt wurde, Tomislav Ivanovic stand goldrichtig und netzte zur 1:0-Führung der Heimischen ein. In Minute 33 das 2:0, als Thomas Bartholomay eine Spielverlagerung inszenierte, der Ball kommt zu Lukas Secco und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Gäste unterzubringen. Mit der 2:0-Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf blieb weiter am Drücker

In der 79. Minute setzte sich Simon Buliga auf der linken Seite durch, sein zielgenauer Stanglpass erreicht den gerade zuvor eingewechselte Bastian Lehner und der schob das Leder aus kurzer Entfernung zum 3:0 ein. Last, aber not least war es Simon Buliga, der mit seinem Torriecher zur Stelle war und einen Abpraller vom Goalie Daniel Kiss zum 4:0 verwandelte. Nun sind die Siegendorfer in der Rückrunde noch ohne Gegentor geblieben und setzen ihren Flow weiter fort.

Stimmen zum Spiel

Marek Kausich, Trainer ASV Siegendorf:

„Das heutige Spiel war kein Leckerbissen für Fußballgenießer, es war mehr Krampf als Kampf meiner Mannschaft, wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Aber wir können von meiner jungen Mannschaft nicht erwarten, dass sie jeden Gegner an die Wand spielt, es muss auch solche Spiele geben. Kohfidisch hat streckenweise überraschend gut mitgehalten, schlussendlich waren wir sehr effizient und haben unsere Torchancen kaltschnäuzig genutzt.“

Die Besten: Tomislav Ivanovic (M), Simon Buliga (ST).

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Siegendorf war die bessere Mannschaft, nach dem 0:2 war das Spiel gelaufen, aber die Niederlage es ist meiner Meinung nach um ein Tor zu hoch ausgefallen. Siegendorf hatte in der ersten Halbzeit vielleicht vier Torchancen gehabt und davon zwei Treffer erzielt. Meine Mannschaft hat brav gekämpft, aber gegen diesen übermächtigen Gegner waren wir ohne eine Chance.“