2:0 in Markt Allhau – SV Sankt Margarethen feiert enorm wichtigen Auswärtssieg

Details Mittwoch, 06. April 2022 08:46

Im Nachtragsspiel der 18. Runde der Burgenlandliga trafen der bislang in der Rückrunde noch sieglose UFC Markt Allhau und der Tabellenvorletzte SV Sankt Margarethen aufeinander. Es war eine Begegnung, bei der es für beide Mannschaften nur ein Motto gab: verlieren verboten. Der SV spielte den effizienteren Fußball, schoss zwei Tore und hat bewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Für die Hausherren war es die vierte Pleite in Serie in der Rückrunde.

Frühe Führung für die Gäste

Abstiegskampf ist ein Überlebenskampf und keine Revue auf dem Ausflugsdampfer, mit diesem Vorsatz gingen beide Mannschaften voll motiviert in ein kampfbetontes Spiel, indem Schiedsrichter Jan Uwe Thiel zehn Gelben Karten zückte. Die Hausherren hatten die erste Torchance, konnte diese aber nicht verwerten. Besser machten es die Gäste bei ihrem ersten Angriff, das Leder kam vor das Gehäuse der Hausherren und Ernest Grvala war zur Stelle und erzielte in der 8. Minute die 1:0 Führung für Auswärtigen. In der Folge hatten die Hausherren hervorragende Möglichkeiten, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber Marin Glavas und Sally Christian Preininger vergeben jeweils zweimal die Chance, ein Tor zu erzielen und einmal war der Pfosten im Wege. In der 38. Minute das 2:0 für die Kummer-Elf, nach einem Corner stand Thomas Jusits goldrichtig und donnerte den Ball in den Kasten der Einheimischen. Mit der 2:0 Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Zweite Spielhälfte blieb spannend

In den ersten 20 Minuten der zweiten Spielhälfte waren die Auswärtigen zu untätig und überließen den Heimischen das Spielgeschehen auf dem Platz. Aber die Hausherren konnten daraus kein Kapital schlagen und somit blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste. Im weiteren Verlauf gab es Torchancen für hüben wie drüben, diese brachten aber keine Resultatsveränderung. Mit diesem Sieg hat Sankt Margarethen den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, für Markt Allhau sieht es nach vier Niederlagen in Serie düster aus.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben in der ersten Halbzeit ausgezeichnet gespielt, waren klar überlegen und haben das Spiel dominiert. Leider haben wir unsere hochkarätigen Torchancen nicht verwertet. Goalgetter Michal Kozak, der uns im Winter verlassen hat, fehlt uns an allen Ecken und Enden.“

Michael Wenzl, Torwart SV Sankt Margarethen:

„Das Spiel war gekennzeichnet vom Abstiegskampf, es wurde um jeden Zentimeter gekämpft, schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, welche eine ausgezeichnete, kompakte Leistung gezeigt hat.“

Der Beste: Ernest Grvala (M)