Torloses Remis im Blaufränkisch-Derby zwischen Horitschon und Deutschkreutz

Details Sonntag, 10. April 2022 10:05

Mit drei Siege in Serie reiste der FC Deutschkreutz zum ASK Horitschon, der eine durchwachsene Frühjahrssaison in der Burgenlandliga aufzuweisen hatte. Die Hausherren benötigten dringend Punkte, um nicht in der Gefahrenzone der Tabelle zu landen. In einem spannenden Spiel, indem beide Mannschaften gewinnen wollten, gab es am Ende keinen Sieger, man trennte sich mit einem torlosen Remis. Für die Hausherren ein gewonnener Punkt, da drei Mannschaften aus dem Tabellenkeller Niederlagen bezogen hatten.

Leichte Feldüberlegenheit der Hausherren

Es war vor etwa 850 Zusehern im Blaufränkisch-Derby ein bis zum Schlusspfiff spannendes Spiel, wobei die Hausherren die erste Halbzeit dominierten, in der zweiten Spielhälfte hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht. Beide Mannschaften fokussierten sich zunächst vorrangig auf den eigenen Abwehrverbund, um sich speziell in der Anfangsphase kein Gegentor zu fangen. In der 13. Minute das erste Highlight, als Sebastian Trenkmann einen Freistoßknaller für die Hausherren an die Latte setzte. Im weiteren Verlauf der Begegnung ist der ASK in allen Belangen die spielbestimmende Mannschaft. Sie sind nicht nur spielerisch besser, sondern auch deutlich aggressiver in den Zweikämpfen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste vergaben den Matchball

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste etwas stärker und hatten auch mehr Ballbesitz, ohne daraus einen zählbaren Erfolg zu schaffen. In der 80. Minute hatten die Gäste einen Matchball, als Christian Stutzenstein mit einem Zuckerpass Goran Erseg in die Tiefe schickte, der legt den Ball in den Strafraum schussgerecht für David Thumberger auf und der schoss aus circa sieben Meter am Tor vorbei, was schwieriger war, als das Leder im Tor der Heimischen unterzubringen. Damit waren alle Torchancen der zweiten Spielhälfte aufgezählt und Schiedsrichter Markus Kouba hatte Erbarmen mit den Zuschauern, die bei Wind und frostigen Temperaturen so lange ausgehalten haben und pfiff das Derby pünktlich ab.

Stimmen zum Spiel

Joel Putz, sportlicher Leiter ASK Horitschon:

„In der ersten Halbzeit haben wir es taktisch besser gemacht, haben den Ball erobert und dann Konter gefahren. Wir waren definitiv gefährlicher, aber wir haben die Chancen liegengelassen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Aufgrund des Spielverlaufes ist das torlose Remis gerecht.“

Die Besten: David Gräf (M), Manuel Buchreiter (V).

Dietmar Heger, Trainer FC Deutschkreutz:

„Mit der Leistung, die meine Mannschaft heute gezeigt hat, hatten wir nicht mehr als einen Punkt verdient, es war kein gutes Spiel von uns. Die Leichtigkeit aus den vergangenen Spielen konnten wir heute nicht auf das Spielfeld bringen.“

Die Besten: Julian Rosenstingl (T), Dominik Heissler (V)